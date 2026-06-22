ترکیب آرژانتین و اتریش اعلام شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین در دومین مسابقه خود در مرحله گروهی جام جهانی برابر اتریش قرار می‌گیرد و لیونل اسکالونی تصمیم گرفته ترکیب موفق دیدار قبلی را بدون تغییر اساسی روانه میدان کند.

بر این اساس، لیونل مسی به همراه لائوتارو مارتینز و تیاگو آلمادا مثلث هجومی آلبی‌سلسته را تشکیل خواهند داد. کاپیتان آرژانتین در این دیدار فرصت دارد با گلزنی، به تنهایی عنوان بهترین گلزن تاریخ رقابت‌های جام جهانی را به نام خود ثبت کند.

در خط میانی، انزو فرناندز، الکسیس مک‌آلیستر و رودریگو دی‌پل وظیفه طراحی حملات را بر عهده دارند. همچنین ناهوئل مولینا، کریستین رومرو، لیساندرو مارتینز و فاکوندو مدینا چهار مدافع پیش روی امیلیانو مارتینز خواهند بود.

در سوی مقابل، رالف رانگنیک با آرایش ۳-۵-۲ تیمش را به میدان فرستاده است. الکساندر اشلاگر درون دروازه قرار دارد و اشتفان پوش، کوین دانسو و داوید آلابا خط دفاعی اتریش را تشکیل می‌دهند.

در میانه میدان، کنراد لایمر، نیکولاس زایوالد، ژاور اشلاگر، مارسل سابیتزر و رومانو اشمید به میدان می‌روند و پاول وانر در کنار میشائل گرگوریش زوج هجومی اتریش را تشکیل خواهند داد.

ترکیب آرژانتین:

امیلیانو مارتینز، ناهوئل مولینا، کریستین رومرو، لیساندرو مارتینز، فاکوندو مدینا، رودریگو دی‌پل، الکسیس مک‌آلیستر، انزو فرناندز، تیاگو آلمادا، لیونل مسی و لائوتارو مارتینز.

ترکیب اتریش:

الکساندر اشلاگر، اشتفان پوش، کوین دانسو، داوید آلابا، کنراد لایمر، نیکولاس زایوالد، ژاور اشلاگر، مارسل سابیتزر، رومانو اشمید، پاول وانر و میشائل گرگوریش.

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