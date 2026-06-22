به گزارش ایلنا، با تصمیم هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، رقابت‌های بیست‌وپنجمین دوره لیگ برتر به صورت نیمه‌تمام خاتمه یافت و جدول مسابقات در وضعیت فعلی ملاک تعیین رتبه تیم‌ها قرار گرفت.

بر اساس این تصمیم، دو تیم نخست جدول لیگ برتر به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا معرفی خواهند شد. همچنین سهمیه سوم فوتبال ایران برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا سطح دو، از طریق برگزاری مسابقاتی میان سه تیم تعیین می‌شود.

طبق برنامه اعلام شده، پرسپولیس و چادرملو اردکان روز پنجم تیرماه به مصاف یکدیگر خواهند رفت و تیم برنده این دیدار، هشتم تیرماه برابر گل‌گهر سیرجان قرار می‌گیرد تا تکلیف نماینده سوم فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی مشخص شود.

در بخش دیگری از مصوبات هیأت رئیسه، مقرر شد تیم قعرنشین لیگ برتر، مس رفسنجان، روز ۳۱ تیرماه در دیداری پلی‌آف و در زمینی بی‌طرف مقابل تیم سوم جدول لیگ دسته اول فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ قرار گیرد. برنده این مسابقه جواز حضور در لیگ برتر فصل آینده را به دست خواهد آورد.

همچنین تیم‌های اول و دوم لیگ دسته اول به صورت مستقیم راهی لیگ برتر خواهند شد تا ترکیب تیم‌های حاضر در فصل آینده تکمیل شود.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده، لیگ برتر فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با حضور ۱۸ تیم از شانزدهم مردادماه آغاز خواهد شد. همچنین فدراسیون فوتبال اعلام کرد در پایان فصل آینده، چهار تیم انتهای جدول به لیگ دسته اول سقوط خواهند کرد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که مسابقات لیگ بیست‌وپنجم به دلیل شرایط خاص، پیش از برگزاری هفته‌های پایانی متوقف شده بود و اکنون تکلیف سهمیه‌های آسیایی و تعداد تیم‌های حاضر در فصل آینده نیز مشخص شده است.

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