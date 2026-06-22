پیشنهاد نجومی عربستان به ستاره آرسنال

به گزارش ایلنا، لئاندرو تروسارد که این روزها همراه تیم ملی بلژیک در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد، مورد توجه یکی از تیم‌های تازه‌وارد لیگ حرفه‌ای عربستان قرار گرفته است. این بازیکن ۳۱ ساله در دیدار اخیر بلژیک مقابل ایران نیز از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت.

بر اساس گزارش رسانه بلژیکی Nieuwsblad، باشگاه الدرعیه که به تازگی جواز حضور در لیگ روشن عربستان را به دست آورده، مذاکرات خود برای جذب این بازیکن را آغاز کرده و آماده ارائه پیشنهادی سنگین به ستاره آرسنال است.

مدیران این باشگاه در تلاش هستند با جذب چند بازیکن سرشناس اروپایی، ترکیب خود را برای حضور در فصل جدید تقویت کنند و تروسارد یکی از گزینه‌های اصلی آن‌ها به شمار می‌رود. گفته می‌شود باشگاه عربستانی دستمزدی در حدود ۱۰ میلیون یورو در سال به این بازیکن پیشنهاد داده تا او را برای حضور در فوتبال این کشور متقاعد کند.

نام تروسارد در هفته‌های گذشته در ارتباط با بشیکتاش ترکیه نیز مطرح شده بود، اما پیشنهاد مالی الدرعیه شرایط متفاوتی را رقم زده است.

از سوی دیگر، آرسنال نیز ممکن است با جدایی این وینگر بلژیکی موافقت کند. هرچند تروسارد در فصل گذشته بار دیگر جایگاه خود را در ترکیب تیم لندنی تثبیت کرد، اما مدیران باشگاه همچنان به دنبال تقویت خطوط هجومی هستند و احتمال تغییرات در این بخش وجود دارد.

قرارداد تروسارد با آرسنال تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار دارد و بندی برای تمدید یک‌ساله نیز در آن لحاظ شده است. با این حال، علاقه جدی باشگاه عربستانی باعث شده آینده او در جمع توپچی‌ها با ابهام مواجه شود.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که مبلغی در حدود ۲۰ میلیون یورو برای انتقال این بازیکن در نظر گرفته شده؛ رقمی که می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌ای را که آرسنال در سال ۲۰۲۳ برای جذب او از برایتون پرداخت کرده بود، جبران کند.

در نهایت تصمیم‌گیری درباره این انتقال به خود تروسارد بستگی خواهد داشت و باید دید وینگر تیم ملی بلژیک، پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶، مسیر تازه‌ای را در فوتبال حرفه‌ای خود انتخاب خواهد کرد یا خیر.

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