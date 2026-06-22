ترکیب احتمالی فرانسه و عراق | عراق در سودای خلق شگفتی
تیم ملی فرانسه پس از پیروزی در دیدار نخست خود مقابل سنگال، در دومین بازی مرحله گروهی جام جهانی برابر عراق قرار میگیرد؛ دیداری که شاگردان دیدیه دشان با کسب حتی یک تساوی نیز میتوانند صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کنند.
به گزارش ایلنا، فرانسه رقابتهای جام جهانی را با برتری ۳ بر یک مقابل سنگال آغاز کرد و اکنون در شرایطی برابر عراق به میدان میرود که از شانس بالایی برای کسب دومین پیروزی متوالی برخوردار است. خروسها با توجه به کیفیت فنی و مهرههای هجومی خود، امیدوارند پیش از دیدار پایانی مرحله گروهی، صعودشان را مسجل کنند.
در سوی مقابل، عراق که در نخستین مسابقه با نتیجه ۴ بر یک مغلوب نروژ شد، همچنان امیدهای اندکی برای صعود دارد و شاگردان گراهام آرنولد به دنبال رقم زدن یکی از شگفتیهای این دوره از رقابتها هستند.
عراقیها در دیدار نخست تلاش کردند از نظر تاکتیکی رقابتی نزدیک با نروژ داشته باشند، اما حالا برابر تیمی قرار میگیرند که از نظر کیفیت فردی و تجربه در سطحی متفاوت قرار دارد. اختلاف جایگاه دو تیم در ردهبندی فیفا نیز این موضوع را تأیید میکند؛ جایی که فرانسه در رتبه سوم جهان قرار دارد و عراق جایگاه پنجاهوهفتم را در اختیار دارد.
خط حمله فرانسه با حضور کیلیان امباپه و مایکل اولیسه، یکی از خطرناکترین خطوط هجومی جام محسوب میشود. امباپه که فصل گذشته عنوان آقای گلی لالیگا را به دست آورد، جام جهانی را نیز با دو گل مقابل سنگال آغاز کرده و با ثبت ۱۴ گل در تاریخ این رقابتها، تنها دو گل با رکورد مشترک میروسلاو کلوزه و لیونل مسی فاصله دارد.
در ترکیب فرانسه، ویلیام سالیبا با وجود آسیبدیدگی جزئی احتمالاً در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت. همچنین پیشبینی میشود دیدیه دشان از مایکل اولیسه در نقش مرکزیتر استفاده کند و عثمان دمبله و بردلی بارکولا در کنارههای خط حمله به میدان بروند. در خط میانی نیز احتمال حضور مانو کونه به جای اورلین شوامنی وجود دارد.
در اردوی عراق، علی جاسم پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت شرایط همراهی تیمش را به دست آورده است. از سوی دیگر، برخی رسانههای عراقی از احتمال تغییر درون دروازه خبر دادهاند و احتمال دارد احمد باسل جایگزین جلال حسن، دروازهبان باتجربه ۳۵ ساله، شود.
با توجه به شرایط دو تیم و کیفیت بالاتر بازیکنان فرانسه، پیشبینیها از برتری شاگردان دیدیه دشان حکایت دارد، اما عراق امیدوار است با ارائه نمایشی فراتر از انتظار، معادلات این گروه را پیچیدهتر کند.