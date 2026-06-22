ترکیب احتمالی نروژ و سنگال | هالند در پی نزدیک کردن تیمش به صعود

به گزارش ایلنا، نروژ رقابت‌های جام جهانی را با برتری ۴ بر یک برابر عراق آغاز کرد و حالا شاگردان استاله سولباکن در موقعیتی قرار دارند که با کسب یک نتیجه مطلوب، شانس خود برای صعود را افزایش دهند. با این حال، آن‌ها با توجه به دیدار پایانی برابر فرانسه، نمی‌خواهند امتیازات این مسابقه را از دست بدهند.

در سوی مقابل، سنگال با وجود ارائه نمایشی قابل قبول مقابل فرانسه، برابر قدرت هجومی حریف خود مغلوب شد و اکنون برای حفظ امیدهایش به کسب امتیاز از این دیدار نیاز دارد. شاگردان پاپ ثیاو تمایلی ندارند سرنوشت صعود خود را به دیدار پایانی مقابل عراق و تفاضل گل گره بزنند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، این مسابقه می‌تواند یکی از جذاب‌ترین بازی‌های مرحله گروهی باشد. نروژ با در اختیار داشتن ارلینگ هالند، یکی از آماده‌ترین مهاجمان حال حاضر فوتبال جهان، خط حمله خطرناکی دارد. مهاجم نروژی در ۱۱ بازی ملی متوالی موفق به گلزنی شده و تاکنون ۵۷ گل در ۵۱ مسابقه ملی به ثمر رسانده است.

سنگال نیز از توان هجومی قابل توجهی برخوردار است و با توجه به شرایط جدول، برای کسب نتیجه‌ای مثبت پا به میدان خواهد گذاشت. این تیم در سه حضور قبلی خود در جام جهانی تنها یک بار موفق به صعود از مرحله گروهی نشده و سابقه قابل توجهی در این رقابت‌ها دارد.

در ترکیب نروژ، مصدومیت جدیدی گزارش نشده و انتظار می‌رود استاله سولباکن از همان ترکیبی که مقابل عراق به میدان رفت، استفاده کند. بر این اساس، لئو اوستیگارد که در دیدار قبلی به عنوان بازیکن تعویضی گلزنی کرد، احتمالا بازی را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد. همچنین مارتین اودگارد در خط میانی وظیفه دشواری مقابل هافبک‌های قدرتمند سنگال خواهد داشت.

در اردوی سنگال نیز تغییرات زیادی پیش‌بینی نمی‌شود. ابراهیم امبایه، گلزن دیدار قبلی، و ایلیمان اندیایه از گزینه‌های هجومی روی نیمکت هستند و احتمال دارد پاپ ثیاو برای افزایش قدرت تهاجمی تیمش دست به تغییراتی بزند. اسماعیلا سار نیز پس از از دست دادن چند فرصت مناسب مقابل فرانسه، ممکن است جای خود را در ترکیب اصلی از دست بدهد.

ترکیب احتمالی دو تیم

نروژ (۳-۳-۴):

اورجان نیلاند، جولیان رایرسون، کریستوفر آجر، توربیورن هگم، دیوید مولر ولف، مارتین اودگارد، ساندر برگه، فردریک اورسنس، الکساندر سورلوث، ارلینگ هالند، آنتونیو نوسا

سنگال (۳-۳-۴):

ادوارد مندی، کرپین دیاتا، کالیدو کولیبالی، موسی نیاخاته، موری دیوف، لامین کامارا، ادریسا گی، پاپ گی، اسماعیلا سار، نیکلاس جکسون، سادیو مانه

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