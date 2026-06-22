گریمالدو در آستانه پیوستن به اتلتیکو مادرید
آلخاندرو گریمالدو، مدافع چپ تیم ملی اسپانیا و بایر لورکوزن، به گزینه اصلی اتلتیکو مادرید برای تقویت سمت چپ خط دفاعی تبدیل شده و مذاکرات دو باشگاه برای نهایی شدن این انتقال در مراحل پایانی قرار دارد.
به گزارش ایلنا، باشگاه اتلتیکو مادرید در آستانه جذب آلخاندرو گریمالدو قرار گرفته و در صورت نهایی شدن مذاکرات، این مدافع ۲۹ ساله نخستین خرید تابستانی شاگردان دیهگو سیمئونه برای فصل ۲۷-۲۰۲۶ خواهد بود.
گریمالدو که این روزها همراه تیم ملی اسپانیا در رقابتهای جام جهانی حضور دارد، پس از سالها مطرح شدن نامش برای بازگشت به لالیگا، اکنون بیش از هر زمان دیگری به حضور در جمع روخیبلانکوس نزدیک شده است.
مدیران اتلتیکو در ابتدا مارک کوکوریا را به عنوان گزینه نخست خود برای تقویت جناح چپ در نظر داشتند، اما ورود رئال مادرید به پرونده این بازیکن باعث شد مسئولان باشگاه مادریدی برنامههای خود را تغییر دهند و گریمالدو را در اولویت قرار دهند.
بر اساس گزارشها، ماتئو آلمانی، مدیر ورزشی اتلتیکو، شخصاً مذاکرات با بایر لورکوزن را پیش میبرد و توافقی در حدود ۲۰ میلیون یورو به همراه بندهای پاداشی میتواند زمینه انتقال این بازیکن را فراهم کند. باشگاه آلمانی نیز با توجه به باقی ماندن تنها یک سال از قرارداد گریمالدو، تمایلی به از دست دادن رایگان او ندارد و تابستان پیش رو را بهترین فرصت برای کسب درآمد از فروش این مدافع میداند.
تمایل خود گریمالدو نیز نقش مهمی در پیشرفت مذاکرات داشته است. این مدافع اسپانیایی که سالهای موفقی را در بنفیکا و سپس بایر لورکوزن سپری کرده، علاقهمند است واپسین قرارداد بزرگ دوران حرفهای خود را در فوتبال اسپانیا امضا کند و فرصت بازی در لالیگا را به دست آورد.
در صورت ایجاد نشدن مانعی غیرمنتظره، گریمالدو قراردادی سه ساله با اتلتیکو مادرید امضا خواهد کرد. او در سالهای اخیر به واسطه تواناییهای هجومی، دقت در ارسالها و ضربات ایستگاهی، به یکی از تأثیرگذارترین مدافعان کناری فوتبال اروپا تبدیل شده و انتظار میرود حضورش، گزینههای بیشتری را در اختیار دیهگو سیمئونه قرار دهد.