اتفاق جالب پس از بازی ایران و بلژیک؛
کورتوا، کنعانیزادگان را دنبال کرد
تیبو کورتوا، دروازهبان تیم ملی بلژیک و رئال مادرید، پس از دیدار برابر ایران در جام جهانی، صفحه اینستاگرام حسین کنعانیزادگان را دنبال کرد.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای ملی ایران و بلژیک که با تساوی بدون گل به پایان رسید، تنها در جریان مسابقه حواشی خاص خود را نداشت و پس از سوت پایان نیز اتفاقی جالب در شبکههای اجتماعی رخ داد.
تیبو کورتوا، سنگربان باتجربه تیم ملی بلژیک و باشگاه رئال مادرید، پس از این مسابقه صفحه اینستاگرام حسین کنعانیزادگان، مدافع تیم ملی ایران، را دنبال کرد؛ اقدامی که خیلی زود مورد توجه کاربران و هواداران فوتبال قرار گرفت.
کنعانیزادگان که در دیدار مقابل بلژیک عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت، یکی از مهرههای تأثیرگذار خط دفاعی ایران بود و به همراه سایر مدافعان توانست مانع از گلزنی مهاجمان بلژیک شود.