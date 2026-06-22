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اتفاق جالب پس از بازی ایران و بلژیک؛

کورتوا، کنعانی‌زادگان را دنبال کرد

کورتوا، کنعانی‌زادگان را دنبال کرد
کد خبر : 1803079
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تیبو کورتوا، دروازه‌بان تیم ملی بلژیک و رئال مادرید، پس از دیدار برابر ایران در جام جهانی، صفحه اینستاگرام حسین کنعانی‌زادگان را دنبال کرد.

به گزارش ایلنا،  دیدار تیم‌های ملی ایران و بلژیک که با تساوی بدون گل به پایان رسید، تنها در جریان مسابقه حواشی خاص خود را نداشت و پس از سوت پایان نیز اتفاقی جالب در شبکه‌های اجتماعی رخ داد.

تیبو کورتوا، سنگربان باتجربه تیم ملی بلژیک و باشگاه رئال مادرید، پس از این مسابقه صفحه اینستاگرام حسین کنعانی‌زادگان، مدافع تیم ملی ایران، را دنبال کرد؛ اقدامی که خیلی زود مورد توجه کاربران و هواداران فوتبال قرار گرفت.

کورتوا، کنعانی‌زادگان را دنبال کرد

کنعانی‌زادگان که در دیدار مقابل بلژیک عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت، یکی از مهره‌های تأثیرگذار خط دفاعی ایران بود و به همراه سایر مدافعان توانست مانع از گلزنی مهاجمان بلژیک شود.

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