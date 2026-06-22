به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملی ایران و بلژیک که با تساوی بدون گل به پایان رسید، تنها در جریان مسابقه حواشی خاص خود را نداشت و پس از سوت پایان نیز اتفاقی جالب در شبکه‌های اجتماعی رخ داد.

تیبو کورتوا، سنگربان باتجربه تیم ملی بلژیک و باشگاه رئال مادرید، پس از این مسابقه صفحه اینستاگرام حسین کنعانی‌زادگان، مدافع تیم ملی ایران، را دنبال کرد؛ اقدامی که خیلی زود مورد توجه کاربران و هواداران فوتبال قرار گرفت.

کنعانی‌زادگان که در دیدار مقابل بلژیک عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت، یکی از مهره‌های تأثیرگذار خط دفاعی ایران بود و به همراه سایر مدافعان توانست مانع از گلزنی مهاجمان بلژیک شود.

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