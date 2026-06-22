به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی برابر بلژیک به تساوی رسید و با کسب یک امتیاز ارزشمند، امیدهای خود برای ادامه رقابت‌ها را حفظ کرد. این نتیجه در شرایطی به دست آمد که پیش از آغاز مسابقه، بسیاری شانس بیشتری برای حریف اروپایی قائل بودند.

شاگردان امیر قلعه‌نویی که پس از تساوی مقابل نیوزیلند با انتقادهایی مواجه شده بودند، این بار با نمایشی منظم و متفاوت برابر یکی از مدعیان رقابت‌ها ظاهر شدند و ضمن ارائه عملکردی قابل قبول در فاز دفاعی، چند فرصت مناسب گلزنی نیز ایجاد کردند.

نمایش تیم ملی ایران مقابل بلژیک بازتاب گسترده‌ای داشت و بسیاری از کارشناسان و هواداران از عملکرد بازیکنان تمجید کردند. در همین راستا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نیز در سخنانی از تلاش ملی‌پوشان تقدیر کرد.

او اظهار داشت: «همه متعلق به این سرزمین هستیم و همه ایرانی هستیم. ورزشکاران عزیزی که دیروز آن صحنه‌های زیبا را خلق کردند، صدای ایران بودند و امروز نام ایران در صدر اخبار جهان قرار گرفته است.»

رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش بازیکنان افزود: «آن‌ها با تمام وجود برای موفقیت تیم ملی جنگیدند. حتی اگر نتیجه دیگری رقم می‌خورد، کسی از تلاششان ناراحت نمی‌شد، چون هرچه در توان داشتند در زمین گذاشتند.»

پزشکیان همچنین به اجرای سرود ملی از سوی بازیکنان پیش از آغاز مسابقه اشاره کرد و گفت: «این موضوع باعث شد با افتخار از ایرانی بودن سخن بگوییم.»

تیم ملی ایران پس از تساوی مقابل بلژیک، اکنون خود را برای دیدار سرنوشت‌ساز برابر مصر آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت شاگردان قلعه‌نویی در جام جهانی داشته باشد.

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