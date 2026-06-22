حمایت قاطع پتکوویچ از زیدان: جایی نمیرود
سرمربی تیم ملی الجزایر با وجود انتقادها از عملکرد لوکا زیدان در دیدار مقابل آرژانتین، از ادامه حضور این دروازهبان در ترکیب اصلی حمایت کرد و تأکید داشت که او همچنان سنگربان نخست «روباههای صحرا» خواهد بود.
به گزارش ایلنا، شکست سه بر صفر الجزایر برابر آرژانتین در نخستین دیدار مرحله گروهی جام جهانی، انتقادهایی را متوجه لوکا زیدان کرد. برخی کارشناسان و هواداران معتقد بودند این دروازهبان میتوانست روی بعضی از گلهای حریف، بهویژه گل دوم لیونل مسی، عملکرد بهتری داشته باشد.
در روزهای منتهی به دیدار حساس الجزایر مقابل اردن، بحث درباره احتمال تغییر در خط دروازه این تیم به یکی از سوژههای اصلی رسانههای الجزایری تبدیل شد. لوکا زیدان که تاکنون تنها هشت بازی ملی برای الجزایر انجام داده، از نگاه بخشی از هواداران تجربه کافی برای حضور در چنین سطحی را ندارد و همین موضوع درخواستهایی برای نیمکتنشینی او به همراه داشته است.
با این حال، ولادیمیر پتکوویچ به این گمانهزنیها پایان داد و با حمایت از دروازهبان ۲۸ ساله تیمش گفت: «همه ممکن است اشتباه کنند. من اعتماد زیادی به تواناییهای او دارم. او جایگاهش را از دست نخواهد داد و این موضوع قطعی است.»
بر این اساس، مگر آنکه اتفاق غیرمنتظرهای رخ دهد، لوکا زیدان در دیدار برابر اردن نیز از دروازه الجزایر محافظت خواهد کرد. او همچنان با ماسکی که پس از آسیبدیدگی فک در دوران حضورش در گرانادا استفاده میکند، به میدان خواهد رفت.
سرمربی الجزایر همچنین با اشاره به اهمیت دیدار پیش رو، تأکید کرد که تمام تمرکز تیمش روی کسب سه امتیاز است تا شانس صعود به مرحله حذفی حفظ شود. پتکوویچ در واکنش به فضای انتقادی ایجاد شده اظهار داشت: «این حرفها را دنبال نمیکنم و حتی در شبکههای اجتماعی حساب کاربری ندارم.»
لوکا زیدان که در ردههای پایه تیم ملی فرانسه بازی کرده بود، در اکتبر ۲۰۲۵ تصمیم گرفت برای الجزایر به میدان برود. او در جام ملتهای آفریقا نمایشهای قابل توجهی داشت و یکی از مهرههای ثابت تیم ملی کشورش بود، اما اکنون پس از تجربه یک شب دشوار مقابل آرژانتین، فرصت دارد در دیدار برابر اردن بار دیگر تواناییهایش را به نمایش بگذارد و پاسخ انتقادها را در زمین مسابقه بدهد.