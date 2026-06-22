ترکیب احتمالی اردن و الجزایر | در جست و جوی جبران

به گزارش ایلنا، تیم ملی اردن در نخستین حضور خود در تاریخ جام جهانی نمایش قابل قبولی ارائه داد و تا دقایق پایانی دیدار برابر اتریش، نتیجه تساوی را حفظ کرده بود. با این حال، دریافت یک گل به خودی و اعلام یک ضربه پنالتی در وقت‌های تلف‌شده باعث شد این تیم در نهایت با نتیجه ۳ بر یک مغلوب حریف اروپایی شود.

در سوی دیگر، الجزایر که پس از غیبت در دو دوره اخیر بار دیگر حضور در جام جهانی را تجربه می‌کند، شروع دشواری داشت و برابر آرژانتین با هت‌تریک لیونل مسی شکست ۳ بر صفر را پذیرفت تا بدون امتیاز در انتهای جدول گروه قرار گیرد.

بر اساس ارزیابی‌ها، تیم ملی الجزایر شانس بیشتری برای کسب پیروزی در این مسابقه دارد. هرچند شاگردان ولادیمیر پتکوویچ در دیدار نخست نتوانستند عملکرد قابل قبولی ارائه دهند، اما اختلاف سطح فنی حریف قبلی آن‌ها با اردن، شرایط متفاوتی را برای این مسابقه رقم زده است.

آمارهای پیش از آغاز جام جهانی نیز نشان می‌دهد الجزایر نتایج قابل توجهی را در دیدارهای تدارکاتی به دست آورده بود؛ از جمله تساوی مقابل اروگوئه و پیروزی برابر هلند. در مقابل، اردن از ماه دسامبر تاکنون موفق به کسب پیروزی نشده و در پنج مسابقه اخیر خود دست‌کم دو گل دریافت کرده است.

در ترکیب اردن، عبدالله نصیب که در دقایق پایانی بازی برابر اتریش دچار آسیب‌دیدگی شد، احتمالاً این مسابقه را از دست خواهد داد و سعد الروسان گزینه اصلی جانشینی او در خط دفاعی است. یزن العرب نیز پس از گل به خودی دیدار قبلی، به دنبال جبران خواهد بود. در بخش هجومی، علی علوان که نخستین گل تاریخ اردن در جام جهانی را به ثمر رساند، به همراه موسی التعمری مهم‌ترین مهره‌های تهاجمی این تیم محسوب می‌شوند.

در اردوی الجزایر، گزارشی از مصدومیت بازیکنان منتشر نشده و انتظار می‌رود پتکوویچ برای افزایش توان هجومی تیمش تغییراتی در ترکیب ایجاد کند. محمد عموره، بهترین گلزن الجزایر در مرحله مقدماتی، و ریاض محرز، کاپیتان باتجربه این تیم، از گزینه‌های اصلی حضور در ترکیب ابتدایی به شمار می‌روند؛ به ویژه پس از آنکه الجزایر در دیدار مقابل آرژانتین نتوانست حتی یک شوت در چارچوب دروازه حریف ثبت کند.

ترکیب احتمالی دو تیم

اردن (۳-۴-۳):

یزید ابولیلا، سعد الروسان، یزن العرب، حسام ابو الندی، احسان حداد، نزار الرشدان، نور الروابده، مهند ابو طه، رزق فخوری، علی علوان، موسی التعمری

الجزایر (۳-۴-۳):

لوکا زیدان، رفیق بلغالی، عیسی ماندی، رامی بن سبعینی، رایان آیت نوری، هشام بوداوی، رامز زروقی، ابراهیم مازا، ریاض محرز، محمد عموره، فارس شعیبی

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