واکنش معنادار اوسمار به مذاکره پرسپولیس با اسکوچیچ
در حالی که مذاکرات مدیران پرسپولیس با دراگان اسکوچیچ خبرساز شده، اوسمار ویرا با انتشار یک استوری معنادار در صفحه شخصی خود، به وضعیت مبهم نیمکت سرخپوشان واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، اوضاع برای اوسمار ویرا در هفتههای اخیر پیچیدهتر از همیشه شده است. سرمربی برزیلی پرسپولیس که از آبانماه سال گذشته برای دومین بار هدایت این تیم را بر عهده گرفت، شروع امیدوارکنندهای داشت و حتی موفق شد سرخپوشان را به صدر جدول در پایان نیمفصل نخست برساند. با این حال، افت محسوس نتایج در نیمفصل دوم و ثبت چند شکست متوالی باعث شد پرسپولیس از کورس صدرنشینی فاصله بگیرد.
با وجود اینکه مدیران باشگاه طی هفتههای گذشته بارها بر ادامه همکاری با اوسمار تأکید کرده بودند و حتی از ارسال ایمیلی به این مربی بهعنوان نشانهای از تمدید قرارداد یاد میشد، سفر هیأتی از مدیران پرسپولیس به ترکیه برای مذاکره با دراگان اسکوچیچ، شایعات تغییر روی نیمکت این تیم را جدیتر کرد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که اوسمار همچنان در تهران حضور دارد و تیم را برای دیدار احتمالی پلیآف سهمیه آسیایی آماده میکند.
در چنین شرایطی، اوسمار ویرا با انتشار استوریای به زبان انگلیسی، پیامی معنادار را منتشر کرد؛ اقدامی که از نگاه بسیاری، واکنشی به رفتار مدیران باشگاه محسوب میشود. سرمربی برزیلی نوشت:
خدا همیشه خوب است (باید همیشه به خداوند اعتماد کرد). متعهد بودن، رفتار حرفهای ، مهربانی با دیگران و قابل اعتماد بودن، یک انتخاب نیست، بلکه اصول شخصیتی انسان محسوب میشود