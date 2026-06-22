به گزارش ایلنا، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی تیم ملی آلمان برای حضور در مراحل حذفی جام جهانی، تحت تأثیر شدید از دست دادن نیکو اشلوتربک قرار گرفته است. طبق اعلام فدراسیون فوتبال آلمان (DFB)، آزمایش ام‌آر‌آی تایید کرد که مدافع بوروسیا دورتموند دچار آسیب‌دیدگی رباط داخلی مچ پای چپ شده است که این نوع مصدومیت معمولاً به حدود دو ماه زمان برای بهبودی نیاز دارد. این بازیکن که ۲۹ بازی ملی در کارنامه دارد، در جریان پیروزی ۲ بر ۱ آلمان مقابل ساحل عاج دچار این مصدومیت شد. اشلوتربک در ابتدا تحت مداوا قرار گرفت و تلاش کرد به بازی ادامه دهد، اما نتوانست مسابقه را به پایان برساند و در بین دو نیمه، پس از مشخص شدن عمق و شدت این مشکل، تعویض شد. این تشخیص، تمامی امیدها مبنی بر جدی نبودن مصدومیت را نقش بر آب کرد تا مانشافت در ادامه این تورنمنت، بدون یکی از کلیدی‌ترین مدافعان خود به کارش ادامه دهد.

اشلوتربک به یک مهره محوری در خط دفاعی یولیان ناگلزمان در کنار جاناتان تا تبدیل شده بود. توانایی او در بازیسازی از عقب زمین و ایجاد تعادل در سمت چپ خط دفاعی، یک گزینه تاکتیکی بسیار مهم را در دو بازی اول مرحله گروهی در اختیار آلمان قرار داده بود. اگرچه دو گل دنیز اونداف پیروزی ۲ بر ۱ مقابل ساحل عاج را رقم زد، اما جشن این برد تحت‌الشعاع از دست رفتن یکی از قابل‌اعتمادترین مهره‌های تیم قرار گرفت.

یک بخش حیاتی از خط دفاعی آلمان غایب است

ناگلزمان از طریق وب‌سایت فدراسیون فوتبال آلمان گفت: «ما دل‌تنگ اشلوتی در داخل زمین به عنوان یک مدافع برجسته، و به ویژه بازی‌سازی عالی او خواهیم شد. این مسابقات می‌توانست جام جهانی او باشد. همه ما دیروز تلاش کردیم تا به او روحیه بدهیم؛ خوشبختانه او پسر بسیار مثبتی است که از همین حالا به آینده نگاه می‌کند. این نشانه‌ای خوب است که او در حال حاضر در کنار تیم باقی می‌ماند، زیرا او در خارج از زمین نیز تأثیرگذار است. با وجود غیبت او، ما همچنان با حضور جاناتان تا، آنتونیو رودیگر، والدمار آنتون و مالیک شاو، وضعیت بسیار خوبی در مرکز خط دفاعی برای جام جهانی داریم.»

ناگلزمان به ستاره رئال مادرید رو می‌آورد

با خانه‌نشین شدن اشلوتربک، ناگلزمان در آغاز نیمه دوم آنتونیو رودیگر را روانه میدان کرد. این مدافع رئال مادرید که اخیراً پس از دوران نقاهت مصدومیت خود، جایگاه ثابتش را در ترکیب اصلی به زوج اشلوتربک-تا واگذار کرده بود، اکنون آماده است تا جایگاه خود را در ترکیب ۱۱ نفره برای ادامه رقابت‌ها پس بگیرد. ناگلزمان پس از پایان مسابقه، حرفه‌ای‌گری این مدافع میانی باسابقه را تحسین کرد. ناگلزمان گفت: «آنتونیو خوب و بسیار متمرکز عمل کرد.»

آلمان باید به سرعت سازگار شود

ناگلزمان اکنون با چالش سازماندهی مجدد خط دفاعی خود پیش از آخرین بازی مرحله گروهی آلمان مقابل اکوادور و همچنین دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی که برای ۲۹ ژوئن برنامه‌ریزی شده است، روبرو است. آلمان به رودیگر و سایر اعضای خط دفاعی نیاز دارد تا در این مرحله از تورنمنت که کوچک‌ترین اشتباهات می‌توانند تعیین‌کننده و مرگبار باشند، به سرعت به هماهنگی کامل برسند. در همین حال، شلوتربک مراحل اولیه توانبخشی خود را زیر نظر کادر پزشکی آلمان آغاز خواهد کرد و سپس به دورتموند بازمی‌گردد. تلاش آلمان برای فتح جام جهانی ادامه دارد، اما آن‌ها حالا باید این مسیر را بدون یکی از ستون‌های دفاعی اصلی خود طی کنند.

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