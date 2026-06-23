حمله به کسانی که به ماتادورها شک دارند

به گزارش ایلنا، لوئیس دلافوئنته باور دارد که اسپانیا پس از درخشش لامین یامال و میکل اویارزابال و پیروزی قاطع و مقتدرانه ۴ بر صفر مقابل عربستان سعودی، منتقدان خود در جام جهانی را به سکوت وادار کرده است. ماتادورها روز یکشنبه در ورزشگاه آتلانتا با گلزنی یامال در دقیقه ۱۰ مسابقه که اولین گل او در تاریخ جام جهانی بود، خود را در موقعیتی ایده‌آل برای صعود به عنوان صدرنشین گروه F قرار دادند. سپس اویارزابال در فاصله سه دقیقه توانست دو بار پیاپی دروازه حریف را باز کند تا لاروخا با برتری مطلق راهی رختکن شود؛ هرچند که دلافوئنته در بین دو نیمه تصمیم گرفت ستاره رئال سوسیداد و یامال را از زمین مسابقه بیرون بکشد. اسپانیا چهار دقیقه پس از شروع نیمه دوم نیز با گل به خودی بداقبالانه حسان التمبکتی اختلاف را بیشتر کرد تا پاسخی محکم به تساوی بدون گل غیرمنتظره خود در بازی افتتاحیه مقابل کیپ‌ورد، یعنی تیمی که اولین حضورش را در این تورنمنت تجربه می‌کند، داده باشد.

لاروخا اکنون در ۳۲ مسابقه اخیر خود در تمامی رقابت‌ها بدون شکست باقی مانده است (۲۳ برد و ۹ تساوی) که این آمار به دومین رکورد طولانی شکست‌ناپذیری در تاریخ فوتبال این کشور (پس از رکورد ۳۵ بازی بدون شکست بین فوریه ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰۹) تبدیل شده است. دلافوئنته توضیح داد که انتقادات تند از تساوی آن‌ها مقابل کیپ‌ورد اصلاً منصفانه نبوده، به ویژه برای تیمی که بیش از سه سال است در هیچ مسابقه رسمی تن به شکست نداده است.

دفاع تمام‌قد دلافوئنته از نسل طلایی و پاسخ به منتقدان

سرمربی اسپانیا در این خصوص گفت: «وقتی کسی کار شما را زیر سوال می‌برد، این یک واکنش کاملاً انسانی است که هر فرد با جرات و با غیرتی برای اثبات اشتباه دیگران از خود واکنش نشان دهد. ما نباید به آن انتقادات به چشم یک عامل آزاردهنده نگاه کنیم، بلکه این مسائل باعث می‌شود بازیکنان بهترین فرم خود را به نمایش بگذارند. تنها حرف من این است که باید به قضایا منطقی نگاه کرد. به نظر من این کاملاً پوچ و مسخره است که به تیمی که در ۳۳ مسابقه پیاپی بازنده نبوده، شک کنیم. تردید داشتن به این نسل؟ به نظرم این کار اصلاً عادلانه نیست.»

اویارزابال پس از عملکردش مقابل کیپ‌ورد به شدت زیر ذره‌بین بود و با ثبت آمار صفر لمس توپ در ۳۰ دقیقه ابتدایی، اولین بازیکن تاریخ جام جهانی شد که چنین آماری از خود بر جای می‌گذارد؛ اما او در این نبرد ستاره بی‌چون‌وچرای میدان بود. او با ثبت دو گل و یک پاس گل، به دومین بازیکن تاریخ جام جهانی (از سال ۱۹۶۶ به بعد) تبدیل شد که در ۲۵ دقیقه ابتدایی یک مسابقه، روی سه گل تاثیر مستقیم می‌گذارد؛ پیش از او تنها لازلو فازکاش مجارستانی در سال ۱۹۸۲ مقابل السالوادور موفق به ثبت چنین رکوردی (یک گل و دو پاس گل) شده بود.

اویارزابال همچنین از آغاز سال ۲۰۲۵ در ۱۴ مسابقه برای اسپانیا روی ۲۱ گل تاثیرگذار بوده (۱۴ گل و ۷ پاس گل) که این آمار او را در کنار ارلینگ هالند، در صدر تاثیرگذارترین بازیکنان اروپایی در تمامی رقابت‌های ملی در این بازه زمانی قرار می‌دهد. دلافوئنته در پاسخ به این سوال که آیا به اویارزابال کم‌لطفی می‌شود یا خیر، اضافه کرد: «افرادی که فوتبال را می‌فهمند، ارزش بسیار بالایی برای او قائل هستند؛ او تاثیر شگرفی روی تیم ملی دارد. من می‌خواهم از میکل حمایت کنم چون او بازیکنی است که می‌تواند برای فوتبال اسپانیا تاریخ‌سازی کند.»

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