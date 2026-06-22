خط و نشان کورتوا برای حریفان
شیاطین سرخ به سیم آخر زدند
سنگربان نامآشنای بلژیک، پس از دو تساوی ناامیدکننده در شروع جام جهانی ۲۰۲۶، بازی بعدی شیاطین سرخ را نبردی مرگ و زندگی خواند.
به گزارش ایلنا، تیبو کورتوا باور دارد که پس از تساوی بدون گل روز یکشنبه مقابل تیم ملی ایران، اکنون برای بلژیک در جام جهانی همه چیز به وضعیت «یا همه چیز یا هیچچیز» رسیده است. شیاطین سرخ با وجود ثبت نرخ امید گل ۱.۷۹ روی ۲۳ شوت به دروازه و مالکیت توپ ۷۰.۱ درصدی، پس از اخراج ناتان نگوی از زمین مسابقه، نتوانستند از سد تیم غیور و سرسخت ایران عبور کنند.
شلیک ۲۳ شوت بدون به ثمر رساندن گل، بالاترین آمار بلژیک در یک بازی جام جهانی از سال ۱۹۹۴ (با ۲۸ شوت مقابل عربستان سعودی) به شمار میرود. بازیکنان بلژیک از زمان آخرین گلزنی خود در این تورنمنت (توسط میچی باتشوایی مقابل کانادا در سال ۲۰۲۲)، ۶۹ شوت به سمت دروازه رقبای خود شلیک کردهاند اما قفل دروازهها باز نشده است. شاگردان رودی گارسیا در حال حاضر در رده سوم گروه G قرار دارند، در صورت پیروزی در آخرین بازی خود مقابل نیوزیلند در تاریخ ۲۶ ژوئن، همچنان میتوانند صعود خود را به عنوان یکی از دو تیم برتر گروه تضمین کنند. کورتوا اصرار دارد که بلژیک باید نیوزیلند را شکست دهد، اما نباید به هیچ عنوان «سفیدپوشان» را دستکم بگیرد.
توصیف کورتوا از دیوار دفاعی ایران و نقشه صعود شیاطین سرخ
سنگربان رئال مادرید در این باره گفت: «ایران با یک بلوک دفاعی فشرده، حتی عقبتر و بستهتر از آنچه انتظار داشتیم بازی کرد. آنها با نوعی سیستم ۱-۴-۵ بازی کردند که کار را برای ما سخت کرد.» او همچنین ادامه داد: «ما قطعاً باید در مقابل نیوزیلند پیروز شویم. اگرچه انتظار مسابقهای مشابه را دارم که در آن یازده نفر داخل محوطه جریمه دفاع میکنند. اگر گل اول را بزنیم، بازی باز خواهد شد. ما مقابل ایران در ضد حملات کمی بیدقت بودیم. اکنون دیگر وقت یا همه چیز یا هیچچیز است. ما از نیوزیلند برتر هستیم، اما در جام جهانی کار همیشه دشوارتر است. فقط کافی است به تساوی بدون گل اسپانیا مقابل کیپورد یا تساوی بدون گل اکوادور با کوراسائو نگاه کنید.»