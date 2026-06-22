کبابپزان قهرمان جهان در ینگه دنیا
سنت جذاب آرژانتینیها برای فتح دوباره جام
اعضای تیم ملی آرژانتین در جریان رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، آیین سنتی و همیشگی خود یعنی پخت آسادو (کباب اصیل آرژانتینی) را به محل اردوی تمرینی خود در ایالات متحده آوردند.
به گزارش ایلنا، انسان میتواند خانه خود را ترک کند، اما خانه هرگز او را رها نمیکند. در بسیاری از مواقع، وقتی بازیکنان برای پیوستن به بزرگترین باشگاههای جهان به خارج از کشور نقلمکان میکنند، خانه، آداب و رسوم، خانواده و سنتهای خود را پشت سر میگذارند. اما واقعیت این است که آنها به شدت به ریشههای خود متصل میمانند و این موضوع به وضوح خود را نشان میدهد.
بازیکنان آرژانتینی اغلب در هر کجای دنیا که میروند، در حال حمل ظرف نوشیدنی سنتی «ماته» و فلاسکهای آب جوش دیده میشوند. این یکی از همان عادتهایی است که از خانه آغاز میشود و با نقلمکان به کشورهای دیگر به دست فراموشی سپرده نمیشود. اکنون در جریان رقابتهای جام جهانی، آرژانتین به خاطر کیفیت غذاهای طبخشده در اردوی تمرینی تیم ملی خود نیز حسابی متمایز و برجسته شده است.
اصالت و وفاداری به سنتها در ریزترین جزئیات
برپایی بساط «آسادو» در آرژانتین یک سنت دیرینه است و گوشت گاو این کشور به کیفیت فوقالعاده بالایش شهرت دارد. آسادو یک مدل کباب کردن کلاسیک است که بهترین فرآوردههای محلی را به نمایش میگذارد. این وعدههای غذایی معمولاً شامل برشهای مختلفی از گوشت گاو، چوریزو، سوسیس و دیگر چاشنیهای مخصوص محلی و منطقهای میشود.
بهترینها برای بهترینها تدارک دیده شده است؛ لیونل مسی و همتیمیهایش در خاک آمریکای شمالی از این غذاهای خانگی لذت بردند تا راهی برای نزدیک ماندن به ریشههای خود و البته ایجاد انگیزهای مضاعف پیش از آغاز مسابقات سرنوشتسازشان داشته باشند. یک منبع غنی از پروتئین باکیفیت برای مدافعان عنوان قهرمانی جهان.
سوخترسانی عالی به ستارهها پیش از چالش بعدی
ضیافت آسادو بار دیگر تحت مدیریت و هدایت سرآشپز دیهگو ایاکوونه برگزار شد؛ چهرهای همیشگی در اردوهای تیم ملی که سابقهای طولانی در همکاری با کادر فنی آلبیسلسته دارد. دستپخت و هنر آشپزی او از مدتها قبل مورد تحسین و توجه بازیکنان تیم بوده و یک بخش حیاتی و جداییناپذیر از ساختار تیمی آرژانتین به شمار میرود.
یک ضربالمثل قدیمی وجود دارد که میگوید شکم پر، دلی شاد و قلبی خوشحال به همراه میآورد و آرژانتینیها بار دیگر این ایده را به نمایش گذاشتند. ایاکوونه اکنون به نماد خوشیمنی و مهره شانس تیم تبدیل شده و در هر سفری همراه تیم ملی است.
او حالا در هفتمین جام جهانی پیاپی خود حضور دارد و در این تورنمنت که در آمریکای شمالی برگزار میشود، مدیریت منقل و گریل را بر عهده گرفته است. در طول سالها، شخصیتهای بزرگی همچون مارچلو بیلسا، خوزه پکرمن، دیهگو مارادونا، آلخاندرو سابهیا، خورخه سامپائولی و لیونل اسکالونی همگی دستپخت او را امتحان کردهاند و غذاهای این سرآشپز همیشه با تمجیدهای بسیار ویژهای در داخل اردوی تیم همراه بوده است.