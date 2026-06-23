شکار بزرگ دیزربی در بازار
شبیخون تاتنهام به ستاره مغضوب منچستریونایتد
تاتنهام در ادامه خریدهای جاهطلبانه تابستانی خود، مارکوس رشفورد، مهاجم منچستریونایتد را به عنوان هدف اصلی خود تعیین کرده و در حال آمادهسازی یک پیشنهاد رسمی برای جذب این ستاره ملیپوش است.
به گزارش ایلنا و به نقل از نشریه «دِ آی پیپر»، بحثهای درونسازمانی مدیران تاتنهام اکنون روی ارائه یک پیشنهاد رسمی برای جذب مارکوس رشفورد متمرکز شده است؛ ستارهای که در حال حاضر همراه با تیم ملی انگلستان در رقابتهای جام جهانی میدرخشد. اسپرز در این پنجره نقلوانتقالات، جذب مهرههای باسابقه و آزمونپسداده در لیگ برتر را به استعدادهای اثباتنشده خارجی ترجیح میدهد. این باشگاه پیش از این یان پاول فن هکه را با قراردادی ۵۲ میلیون پوندی از برایتون به خدمت گرفته و اندرو رابرتسون و مارکوس سنسی را هم به عنوان بازیکن آزاد جذب کرده است. آنها همچنین با ارائه یک پیشنهاد سنگین ۸۰ میلیون پوندی برای جذب ساندرو تونالی از نیوکاسل، در حال ارزیابی شرایط بازار هستند.
اگرچه منچستریونایتد و رشفورد برای تابستان امسال روی یک بند فسخ ۴۰ میلیون پوندی به توافق رسیدهاند، اما گزارشها حاکی از آن است که تاتنهام تمایلی به پرداخت این رقم دقیق ندارد. در عوض، سران اسپرز در حال بررسی یک پیشنهاد اولیه پایینتر هستند تا متوجه شوند آیا شیاطین سرخ مایل به مذاکره بر سر این انتقال هستند یا خیر.
تقابل اولویتهای بازیکن با واقعیتهای بازار نقلوانتقالات
در ادامه این گزارش آمده است که اولویت اول رشفورد این است که یا دوباره به یک باشگاه خارجی منتقل شود و یا به منچستریونایتد بازگشته و مجدداً در ترکیب تیم اصلی جا بیفتد. انتقال به یک تیم دیگر در لیگ برتر انگلیس در حال حاضر جایی در برنامههای او ندارد و همین موضوع، مانع بزرگی است که تاتنهام باید از آن عبور کند.
با این حال، این مهاجم ممکن است مجبور به بازنگری در موضع خود شود. نشریه آیپیپر اضافه میکند که منچستریونایتد به شدت تمایل دارد این ملیپوش انگلیسی را واگذار کند تا بار سنگین دستمزد ستارهای و نجومی او را از روی دوش ساختار مالی خود بردارد. اگرچه رشفورد در دوران حضور قرضیاش در نیوکمپ روزهای موفقی را سپری کرد و احیا شد، اما منابع نزدیک به یونایتد قاطعانه اعلام کردهاند که این باشگاه بر سر یک قرارداد قرضی دیگر با بارسلونا وارد مذاکره نخواهد شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که غولهای کاتالان ترجیح دادند بند خرید دائمی ۲۶ میلیون پوندی او را فعال نکنند.
فاکتور دیزربی و فداکاری مالی رشفورد برای فرار از بحران
شنیده میشود که روبرتو دزربی، سرمربی تاتنهام، از تحسینکنندگان بزرگ رشفورد است. انتظار میرود این تاکتیکدان ایتالیایی مدیریت تاتنهام را تحت فشار بگذارد تا راه حلی برای آوردن این مهاجم به لندن پیدا کنند. رشفورد نیز به خوبی میداند که این جابهجایی نیازمند فداکاری مالی است و کاملاً آمادگی دارد تا در این مقطع حساس از دوران حرفهای خود، کاهش چشمگیر دستمزدش را بپذیرد.
برای اسپرز، چالش اصلی در برقراری توازن میان یک رقم ترانسفر معقول و یک ساختار دستمزد پایدار خلاصه میشود؛ اما این باور روز به روز تقویت میشود که رشفورد در صورت دستیابی به یک توافق و مصالحه، میتواند خریدی کاملاً ارزشمند و اقتصادی باشد.
برنامههای تابستانی شیاطین سرخ با پول فروش رشفورد
منچستریونایتد در نظر دارد ترکیب خود را تقویت کند و میتواند از درآمد حاصل از فروش احتمالی رشفورد برای تامین بودجه خریدهای جدید استفاده کند. این باشگاه از هماکنون اقدامات خود را در قلب خط میانی آغاز کرده، جایی که گفته میشود توافقات برای جذب ادرسون از آتالانتا نهایی شده است. مذاکرات با وستهم نیز برای جذب ماتئوس فرناندز در جریان است، اگرچه قیمت درخواستی فعلی چکشها باعث کُند شدن روند پیشرفت مذاکرات شده است. علاوه بر این، یونایتد شرایط کریسنسیو سامرویل را هم زیر نظر دارد؛ بازیکنی که این روزها در ترکیب تیم ملی هلند نمایشهای درخشانی را از خود به اجرا میگذارد.