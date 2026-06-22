دلتنگی سیآرسون در اردوی پرتغال
جشن تولد لاکچری ۱۶ سالگی جونیور بدون حضور رونالدو
کریستیانو رونالدو، فوقستاره و کاپیتان تیم ملی پرتغال، به دلیل حضور در اردوی فشرده ملی، شانس شرکت در جشن تولد ۱۶ سالگی پسر بزرگش را از دست داد.
به گزارش ایلنا، فوتبالیست حرفهای بودن اغلب رویای بسیاری از کودکان در سراسر جهان است، اما همه نمیتوانند این رویا را به واقعیت تبدیل کنند. برای کسانی هم که موفق به انجام این کار میشوند، تعهداتی فراتر از مستطیل سبز رقم میخورد؛ چرا که نمایندگی یک باشگاه یا تیم ملی به معنای فداکاریهایی است که غالباً زندگی خانوادگی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
در این مسیر، تاریخهای بسیار مهمی از دست میروند؛ تولد فرزندان، جشنهای کریسمس، سالگردها و حتی وداع با عزیزان ممکن است دقیقاً با اردوهای تمرینی یا مسابقات همزمان شوند. فوتبال در برخی مواقع برای کسانی که میخواهند در آن لحظات کلیدی در خانه باشند، اولویت پیدا میکند.
این دقیقاً همان اتفاقی است که برای کریستیانو رونالدو رخ داد و او نتوانست در جشن تولد ۱۶ سالگی پسر بزرگش حضور داشته باشد. پیش از این سوالاتی مطرح شده بود که چرا خانواده او در مسابقه اخیرش دیده نشدهاند و اکنون دلیل این غیبت کاملاً مشخص شده است.
جورجینا مدیریت جشن تولد را به دست میگیرد
جورجینا رودریگز شخصاً مسئولیت سازماندهی این جشن را برای کریستیانو رونالدو جونیور بر عهده گرفت و برنامهای کامل و یکروزه را با حضور نزدیکترین دوستان او تدارک دید. آنچه در ابتدا به عنوان یک دورهمی ساده تولد آغاز شد، به برنامهای پر از جزئیات تبدیل گردید که شامل سرو غذای پائیا برای همه، مهمانی استخر، راهاندازی سینمای خانگی، یک بعدازظهر بازی پادل و آوردن گروههای موسیقی ماریاچی به داخل خانه، همراه با یک کیک دوناتی چندطبقه بود.
با وجود اینکه این یک رویداد خصوصی با حضور دوستان نزدیک بود، اما ابعاد و تجملات این جشن به سرعت در فضای مجازی جلب توجه کرد. کریستیانو جونیور در لحظاتی که غافلگیریها یکی پس از دیگری رو میشدند، در مقابل دوستانش کمی خجالتزده به نظر میرسید؛ به ویژه زمانی که ماریاچیها وارد اتاق شدند، او رفتاری کمرو از خود نشان داد، در حالی که دوستانش او را تشویق میکردند تا از آن لحظه لذت ببرد.
با این حال، سوالات پیرامون حضور خانواده رونالدو در طول این تورنمنت همچنان پابرجا است. جورجینا بعداً تصاویری از این جشن را در رسانههای اجتماعی به اشتراک گذاشت و نشان داد که این روز در حالی که کریستیانو رونالدو در اردوی جام جهانی به سر میبرد، چگونه سپری شده است. با وجود غیبت رونالدو، فضای خانوادگی کاملاً حفظ شد، چرا که جورجینا کنترل کامل هماهنگیها را در دست داشت.
این وضعیت همچنین بحثهایی را در فضای مجازی درباره میزان حضور و رویت خانواده رونالدو در مراحل اولیه این مسابقات برانگیخته است. تا کنون، آنها در مقایسه با خانوادههای دیگر بازیکنان کمتر در انظار عمومی ظاهر شدهاند و اکنون توجهات به این سمت جلب شده است که آیا آنها در مسابقات آینده بیشتر در استادیومها دیده خواهند شد یا خیر.