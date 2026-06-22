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​دو صحنه ویژه دیدار ایران - بلژیک (عکس)

​دو صحنه ویژه دیدار ایران - بلژیک (عکس)
کد خبر : 1803011
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تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به تساوی بدون گل رضایت دادند؛ مسابقه‌ای که دو صحنه مهم و تاثیرگذار آن توجه زیادی را به خود جلب کرد.

به گزارش ایلنا، دیدار ایران و بلژیک در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس اگرچه گلی در بر نداشت، اما دو اتفاق مهم در جریان مسابقه می‌توانست سرنوشت بازی را تغییر دهد؛ گل مردود شده مهدی طارمی و اخراج مدافع تیم ملی بلژیک.

گل طارمی در تله آفساید

در نیمه نخست، مهدی طارمی روی یک ضربه ایستگاهی تمرین‌شده موفق شد دروازه تیبو کورتوا را باز کند و ایران را پیش بیندازد. با این حال، داوران اتاق VAR پس از بازبینی صحنه، آفساید مهاجم تیم ملی را اعلام کردند تا یکی از حساس‌ترین لحظات مسابقه به سود بلژیک خاتمه پیدا کند.

​دو صحنه ویژه دیدار ایران - بلژیک (عکس)

اخراج انگوی؛ بلژیک ۱۰ نفره شد

دومین صحنه سرنوشت‌ساز مسابقه در نیمه دوم رقم خورد؛ جایی که ناتان انگوی، مدافع بلژیک، پس از خطا روی مهدی طارمی با کارت قرمز مستقیم داور مواجه شد و زمین مسابقه را ترک کرد. اخراج این بازیکن باعث شد بلژیک دقایق پایانی را ۱۰ نفره دنبال کند و شاگردان امیر قلعه‌نویی فشار بیشتری روی دروازه حریف وارد کنند.

​دو صحنه ویژه دیدار ایران - بلژیک (عکس)

با وجود این دو اتفاق مهم، تلاش دو تیم ثمری نداشت و بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید تا تکلیف صعودکنندگان گروه به دیدارهای پایانی کشیده شود.

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