به گزارش ایلنا، فرانسه در دیدار بعدی خود به مصاف عراق خواهد رفت و امباپه در این بازی به مناسبت صدمین حضورش در تیم ملی، ابراز خوشحالی کرد و گفت: «این یک فرصت بزرگ است که برای تیم ملی بازی کنم. هیچ چیزی مهم‌تر از تیم ملی نیست. این یک عدد تاریخی است، به‌ویژه در یک جام جهانی، اما اهمیت بازی در اولویت است و باید برای صعود پیروز شویم.»

در حالی که امباپه در مرکز توجهات قرار دارد، درخشش لیونل مسی در بازی مقابل الجزایر، او را تحت‌الشعاع قرار داده است. امباپه درباره مسی گفت: «از قبل می‌دانستم که او گل خواهد زد، او مسی است و همیشه گل می‌زند. همیشه پشت سر او هستم. او بهترین بازیکن جهان است و این را در ۱۵ سال گذشته ثابت کرده است.»

امباپه همچنین به قدرت هجومی تیم فرانسه اشاره کرد و گفت: «ما بازیکنانی مانند الیسی و دمبله را داریم که می‌توانند در هر بازی تأثیرگذار باشند. دمبله در نیمه اول بهترین بازیکن ما بود و در نیمه دوم من و الیسی بیشتر تأثیر گذاشتیم، اما او هم کمک کرد. او برنده توپ طلا است و اعتماد همه را دارد، اما باید بهتر با او هماهنگ شوم.»

این ستاره جوان همچنین درباره آینده‌اش صحبت کرد و گفت: «من در ۴۰ سالگی اینجا نخواهم بود، قبل از آن مرا اخراج خواهند کرد. به آینده فکر نمی‌کنم و فقط به حال تمرکز دارم.» او همچنین اشاره کرد که دیوید بکهام او را به بازی در ایالات متحده ترغیب کرده است، ایده‌ای که او را وسوسه کرده زیرا «کشور را دوست دارد».

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