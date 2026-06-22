جنون کارت قرمز در جام جهانی ۲۰۲۶
ثبت رکورد تاریخی و عجیب در آمریکا
تعداد کارتهای قرمز صادرشده در جام جهانی ۲۰۲۶، از کل آمار اخراجیهای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر عبور کرد تا این تورنمنت به یکی از خشنترین دورههای تاریخ تبدیل شود.
به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ از همین ابتدا آمار و ارقام انضباطی شگفتانگیز و عجیبی را بر جای گذاشته است. داوران مسابقات در همین مراحل اولیه تورنمنت، هشت بار از کارت قرمز خود استفاده کردهاند. این رقم دقیقاً دو برابر تعداد کل اخراجیهایی است که در طول کل دوره قبلی یعنی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ثبت شده بود. نکته جالب توجه اینجاست که تکتک اخراجهای صورتگرفته تا اینجای کار، با کارت قرمز مستقیم بوده و داوران هنوز هیچ بازیکنی را با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج نکردهاند.
کارتهای قرمز از کجا سرچشمه میگیرند؟
این کارتهای قرمز به صورت متوازن در جریان برنامه مسابقات تورنمنت تقسیم نشدهاند؛ چرا که پنج مورد از این هشت اخراج، تنها در دو مسابقه به شدت پربرخورد و جنجالی رخ داده است.
نبرد داغ میان مکزیک و آفریقای جنوبی شاهد اخراج سه بازیکن از زمین مسابقه بود. از سوی دیگر، تقابل حساس کانادا و قطر نیز دو کارت قرمز مستقیم را روی دست داور بازی گذاشت. تمرکز بالای اخراجها در این دو مسابقه خاص، به سرعت آمار انضباطی کلی این تورنمنت را بالا برده و به یک عدد چشمگیر رسانده است.
تغییر چشمگیر در رویکرد داوری فیفا
این موج از اخراجهای مستقیم، تضاد بسیار آشکاری با سبک کلی داوری که تا اینجای جام جهانی ۲۰۲۶ دیده شده، دارد. به نظر میرسد قاضیهای میدان در طول جریان عادی بازیها انعطاف بیشتری در قبال خطاهای استاندارد نشان میدهند و اجازه میدهند بازی نسبت به تورنمنتهای قبلی، روانتر و با وقفه کمتری دنبال شود.
متر و معیار داوران برای نشان دادن کارت زرد دوم به بازیکنان به شکل محسوسی بالا به نظر میرسد. با این حال، مسئولان برگزاری مسابقات در قبال خطاهای شدید یا رفتارهایی که مستوجب اخراج مستقیم هستند، سیاست مدارای صفر را در پیش گرفتهاند. این موضعگیری به شدت سختگیرانه در قبال خطاهای خطرناک باعث شد که تورنمنت تنها تا پایان اولین مسابقه خود، به اندازه سهچهارم از کل آمار کارتهای قرمز جام جهانی ۲۰۲۲ را ثبت کند. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا فیفا با پیشروی بیشتر مسابقات مرحله گروهی، دستورالعمل جدیدی برای تعدیل رویکرد داوران صادر خواهد کرد یا خیر.