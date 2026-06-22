بازیکنی که با دوربین به جام جهانی رفت: ویلیامز، فوتبالیستی که عکاس پاناما شد

به گزارش ایلنا، جوئل ویلیامز، بازیکن تیم اتحادیه کوکل پاناما، یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی ۲۰۲۶ است؛ بازیکنی که به جای پوشیدن پیراهن تیم ملی، این بار با دوربین عکاسی راهی این مسابقات شده است.

این فوتبالیست ۲۸ ساله که از سوی کادر فنی تیم ملی پاناما برای حضور در جام جهانی دعوت نشد، تصمیم گرفت تجربه‌ای تازه را دنبال کند و در نقش یک عکاس ورزشی در این رقابت‌ها حضور داشته باشد. ویلیامز اکنون در تورنتو مستقر است و از نزدیک مسابقات تیم ملی کشورش را دنبال می‌کند؛ تیمی که در نخستین دیدار خود با نتیجه یک بر صفر مقابل غنا شکست خورد و حالا آماده رویارویی با کرواسی می‌شود.

ویلیامز درباره تجربه جدیدش گفت: «خوشحالم که توانستم در این زمینه فعالیت کنم. این کار برای من یک عشق و علاقه است و برای رسیدن به اینجا تلاش زیادی کرده‌ام.»

او همچنین از ارتباط نزدیکش با بازیکنان تیم ملی پاناما صحبت کرده و گفته است بسیاری از آن‌ها دوستان و هم‌تیمی‌های سابق او هستند؛ موضوعی که باعث شده حضورش در کنار این تیم حس متفاوتی داشته باشد.

این بازیکن درباره آغاز علاقه‌اش به عکاسی نیز توضیح داد: «پدرم که کشیش است، به جای اینکه برای خودش خودرو بخرد، یک دوربین به من هدیه داد تا ویدیوهای موسیقی‌اش را ویرایش کنم. همان اتفاق شروع مسیر من در دنیای عکاسی بود.»

ویلیامز اعتراف کرد که در ابتدا هیچ شناختی از عکاسی نداشت، اما با استفاده از آموزش‌های اینترنتی و تمرین مداوم توانست مهارت‌های خود را افزایش دهد و حالا هدفش راه‌اندازی یک آژانس عکاسی ورزشی با نام «عکاسی ورزشی ارودیتو» است.

با این حال، او همچنان رویای فوتبال را نیز کنار نگذاشته است. ویلیامز در این باره گفت: «همه چیز ممکن است و اگر تلاش کنیم، می‌توانیم به اهدافمان برسیم.»

این بازیکن پانامایی حالا با یک چالش جالب روبه‌رو است؛ چرا که باید بین تعهداتش به عنوان یک فوتبالیست و فعالیتش به عنوان عکاس تعادل ایجاد کند. او در صورت ادامه حضور پاناما در جام جهانی، ممکن است با مسئولیت‌های بیشتری مواجه شود.

ویلیامز امیدوار است تیم ملی کشورش بتواند نخستین پیروزی تاریخ خود در جام جهانی را به دست آورد و او این لحظه تاریخی را نه درون زمین، بلکه از پشت دوربین ثبت کند.

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