صلاح تاریخ را نوشت و حریف ایران در سیاتل شد

به گزارش ایلنا، محمد صلاح با پای برهنه روی چمن ورزشگاه ونکوور قدم می‌زد و لبخندی حاکی از رضایت عمیق بر لب داشت. «پادشاه» مصری‌ها مدام برای هواداران پرشور و هیجان‌زده حاضر در سکوها دست تکان می‌داد و آن‌ها نیز به نوبه خود، قهرمان ملی‌شان را به شدت تشویق می‌کردند؛ تشویقی بی‌امان برای گلی که به ثمر رساند، برای ثبت اولین پیروزی تاریخ مصر در ادوار جام جهانی و البته برای قطعی کردن صعود فراعنه به مرحله حذفی این تورنمنت بزرگ.

صلاح پس از این پیروزی تاریخی ۳ بر ۱ مقابل نیوزیلند کم‌نام‌ونشان در دومین دور از مرحله گروهی اظهار داشت: «ما امروز تاریخ‌سازی کردیم. شما تیم‌های زیادی را می‌بینید که در مسابقات برنده می‌شوند، اما این اتفاق برای ما خیلی کم رخ می‌دهد.» این سرانجام در نهمین تلاش «فراعنه» بود که آن‌ها بالاخره به نخستین برد خود در تاریخ پدیده جام جهانی دست یافتند؛ دستاوردی بزرگ که به لطف درخشش محمد صلاح با ثبت یک گل و یک پاس گل حاصل شد تا او با این نمایش، شایعات و حواشی هفته گذشته را به طور کامل به دست فراموشی بسپارد.

پاسخ محکم حسام حسن به شایعات پیرامون کاپیتان

پس از اینکه صلاح در تساوی ۱-۱ بازی افتتاحیه مقابل بلژیک تعویض شد، در داخل کشور گمانه‌زنی‌های زیادی درباره بدخلقی و ناراحتی این ستاره بزرگ شکل گرفت. حسام حسن، سرمربی مصر، بعدها این شایعات را به شدت و با قاطعیت رد کرد. این سرمربی تاکید داشت که صلاح «بازیکنی بزرگ است که به هم‌تیمی‌هایش کمک می‌کند، بسیار باانضباط است و یک الگوی عالی برای بقیه به شمار می‌رود.» حسن حتی پس از این برد شیرین در ونکوور نیز از تلاش و جدیت کاپیتان خود تمجید کرد و البته کارهای تاکتیکی خودش را هم ستود.

این بازیکن سابق تیم ملی مصر با اعتماد به نفس بالایی عنوان کرد: «من شاید اولین مربی باشم که از صلاح در پستی بازی می‌گیرد که با میزان خطرناکی او همخوانی دارد و با توانایی‌ها و ویژگی‌های فنی‌اش کاملاً سازگار است. ما روی مسائل بسیار زیادی کار کرده‌ایم و مطمئنم که در آینده، بازی‌های بهتری هم از او خواهیم دید.»

آیا این درخشش در مرحله حذفی هم تکرار خواهد شد؟ مصر با کسب ۴ امتیاز، جایگاه خود را در مرحله یک‌شانزدهم نهایی تا حدود زیادی قطعی کرده است. صلاح در پایان گفت: «ما اکنون در صدر جدول گروه هستیم، اما مسابقه بعدی برای ما بسیار حیاتی و مهم خواهد بود.» فراعنه در آخرین بازی مرحله گروهی خود، جمعه آینده به وقت محلی در شهر سیاتل به مصاف تیم ملی ایران خواهند رفت؛ نبردی که مصری‌ها می‌توانند با کسب یک پیروزی دیگر، صدرنشینی مقتدرانه خود در این گروه را به طور کامل تثبیت کنند.

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