قصه دراماتیک گلزنی که کابوس القاعده را ضربه فنی کرد

به گزارش ایلنا، کشور عراق سال‌هاست که در صلحی شکننده به سر می‌برد؛ صلحی که هر لحظه احتمال فروپاشی آن وجود دارد. گروه تروریستی داعش سال‌هاست که دولت این کشور را به یک شورش مسلحانه برای سرنگونی تهدید می‌کند و گروه‌هایی چون داعش و القاعده در هر نقطه‌ای که همچنان فعالیت دارند، بذر وحشت و ترور می‌کارند.

در مواجهه با این همه رنج و سختی که مردم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ورزش به عنوان یک مرهم و مسکن واقعی برای روحیه جامعه عمل می‌کند؛ به طوری که به گفته خسوس کاساس، سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتبال عراق، فوتبال «یک واحه و جزیره آرامش برای این کشور» به شمار می‌رود.

تیم ملی عراق در یک مسابقه حیاتی و سرنوشت‌ساز در جریان مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف بولیوی رفت. در دقیقه ۵۳ این دیدار، ایمن حسین پس از دریافت یک پاس عرضی تماشایی، با شلیکی سرضرب و بی‌نقص با پای راست، توپ را به کنج دورتر دروازه بولیوی فرستاد و قفل بازی را شکست. با به صدا درآمدن سوت پایان مسابقه، عراق صعود تاریخی خود به جام جهانی را برای دومین بار در تاریخ این کشور قطعی کرد؛ چرا که تنها حضور قبلی آن‌ها در این تورنمنت بزرگ به جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک بازمی‌گشت.

گل تماشایی ایمن حسین شهر بغداد را به مرز انفجار رساند و برای یک لحظه، خیابان‌های کشور غرق در شادی و پایکوبی شد؛ همان حس نابی از خوشبختی که ایمن حسین در دوران کودکی‌اش کاملاً از آن محروم شده بود.

شلیک بی‌رحمانه تروریسم به کانون خانواده ستاره عراق

در سال ۲۰۰۸، ایمن حسین با ویرانگرترین و هولناک‌ترین ضربه زندگی خود روبرو شد. پدر او که یک افسر ارتش بود، در حین انجام وظیفه و در جریان حمله تروریستی گروه القاعده به شهادت رسید. پس از این فاجعه، مادر او بیوه شد و مجبور گردید دو فرزند خود را به تنهایی و در سختی بزرگ کند. اما سایه وحشت و ترور به همین‌جا ختم نشد؛ این خانواده سال‌ها توسط گروه تروریستی داعش نیز تهدید می‌شد، چرا که آن‌ها متوجه شده بودند پدر ایمن یک نظامی و سرباز ارتش بوده است.

این سازمان تروریستی به طور بی‌رحمانه‌ای مردانی با مشخصات پدر حسین را هدف قرار می‌داد. در سال ۲۰۱۴، داعش کنترل منطقه کرکوک، یعنی زادگاه ایمن را به دست گرفت. برادر او که یک افسر پلیس محلی بود، در لیست سیاه این سازمان تروریستی قرار داشت و در نهایت جهادی‌ها او را ربودند. اکنون با گذشت دوازده سال، هنوز هیچ نشانه و خبری از سرنوشت و محل نگهداری او در دست نیست. پس از این وقایع تلخ، ایمن حسین سرپرستی و مراقبت از مادرش را به عهده گرفت و فوتبال برای آن‌ها به تنها راه فرار از این واقعیت تلخ تبدیل شد.

این مهاجم باانگیزه پس از سال‌ها پشتکار، تلاش مداوم و ساختن یک دوران حرفه‌ای مستحکم در لیگ‌های مختلف خاورمیانه، سرانجام در نبرد با بولیوی دست به تاریخ‌سازی بزرگی زد و صعود تیم ملی عراق به جام جهانی فوتبال را برای دومین بار در تاریخ این کشور رقم زد. قصه زندگی این گلزن، نمونه‌ای واقعی و درخشان از غلبه بر مصائب و شداید روزگار است؛ یک سند محکم و قدرتمند که ثابت می‌کند عشق به خانواده و ورزش می‌تواند زندگی را کمی زیباتر کند.

انتهای پیام/