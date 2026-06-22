حمله انتحاری ستاره هلند به منتقدان
کنایه سنگین به کارشناسان پس از نابودی سوئد
هافبک سرشناس تیم ملی هلند پس از پیروزی مقتدرانه تیمش مقابل سوئد، پاسخ تندی به سیل انتقادات اخیر رسانهها داد و صراحتاً اعلام کرد که بسیاری از مردم هیچ درک درستی از فوتبال ندارند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی هلند در این دوره از جام جهانی شرایطی شبیه به یک ترن هوایی واقعی را تجربه کرده است؛ از یک تساوی ناامیدکننده برابر ژاپن گرفته تا پیروزی چشمگیر و خیرهکننده ۵ بر ۱ مقابل سوئد که به یک سلاخی تمامعیار تبدیل شد. در طول این مدت، شاگردان رونالد کومان پس از بازی اول تورنمنت به شدت زیر تیغ انتقادات رفتند و بیشترین هجمهها به دلیل کیفیت پایین بازی تیم و ایجاد علامت سوالهای بزرگ پیرامون استراتژیهای تاکتیکی این سرمربی بود.
پیروزی پرگل برابر این رقیب اسکاندیناوی، روحیه لالههای نارنجی را به شدت بالا برد و آنها پس از کسب این نتیجه درخشان، پاداش تلاش خود را گرفتند. فرنکی دییونگ، یکی از مهرههای کلیدی و محوری تیم، بعد از این مسابقه ذرهای عقبنشینی نکرد و به تسویهحساب با منتقدان هفته اول جام جهانی پرداخت. دییونگ گفت: «من این احساس را دارم که خیلی از مردم اصلاً فوتبال را نمیفهمند. آنها بازیها را تماشا میکنند اما هیچ درکی از آن ندارند. این اتفاق بدی نیست، اما واقعاً خندهدار است. همه دارند در موردش حرف میزنند.»
این هافبک خلاق هلندی که نمایش فوقالعادهای را در دومین بازی تیمش به اجرا گذاشت، در میکسدزون ورزشگاه در گفتگو با رسانه SBS6 دیدگاه خود را اینگونه تشریح کرد: «من میشنوم که مردم میگویند من پاس عمقی نمیدهم، اما این اصلاً واقعیت ندارد. آنها اصلاً بازی را نگاه نمیکنند.» او در ادامه افزود: «همه چیز به شرایط مسابقه بستگی دارد. شما میتوانید پاسهای عمقی بدهید اما در عین حال مدام توپ را به دروازهبان رو به عقب پاس بدهید.»
دییونگ پس از این انتقام شیرین که با دبل برایان بروبی، دو گل از کودی گاکپو و گل نهایی کریسنسام سامرویل به عنوان خامه روی کیک به دست آمد، با لحنی قاطع در بیانات خود گفت: «من فکر میکنم توضیح دادن این مسائل برای برخی از مردم واقعاً سخت است... به طور کلی در هلند، ما میتوانیم ارزش بیشتری برای بازیکنانمان قائل شویم. امروز، هر کسی میخواهد اولین چیزی را که به ذهنش میرسد زبان بیاورد تا فقط به شهرت برسد.»