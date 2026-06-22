حمله بیرحمانه کلوپ به فندرفارت
پاسخ دندانشکن آقای معمولی به گستاخی کارشناس هلندی
سرمربی نامدار آلمانی، با لحنی تند و بیسابقه به انتقادات رافائل فندرفارت، ستاره سابق فوتبال هلند و کارشناس فعلی تلویزیون، علیه ویرجیل فندایک واکنش نشان داد و این تحلیلگر را به شدت در هم کوبید.
به گزارش ایلنا، یورگن کلوپ پس از تساوی ۲-۲ تیم ملی هلند مقابل ژاپن در رقابتهای جام جهانی، تمامقد به دفاع از ویرجیل فندایک، کاپیتان لالههای نارنجی پرداخت و انتقادات تند مطرحشده علیه او را کاملاً بیرحمانه دانست. سرمربی سابق لیورپول که به عنوان کارشناس در شبکه «ماجنتا تیوی» فعالیت میکند، اظهارات اخیر رافائل فندرفارت را به شدت افراطی قلمداد کرد؛ چرا که فندربارت در تلویزیون دولتی هلند مدعی شده بود عملکرد این مدافع وسط او را به شکل منفی «شوکه» کرده و حتی بازی فندایک را به دور زدن یک بوئینگ ۷۴۷ تشبیه کرده بود.
اگرچه فندایک روی گل دوم ژاپن به دلیل یک اشتباه ناگهانی مقصر شناخته شد، اما کلوپ با دست گذاشتن روی ثبات این مدافع، بر سطح فوقالعاده بالایی که او در طول شش فصل حضورش تحت هدایت خود در آنفیلد به نمایش گذاشته، تاکید کرد.
سرمربی آلمانی با لحنی گزنده و صریح، پاسخ ستاره سابق تیم ملی هلند را داد و گفت: «من کاملاً مطمئن نیستم که رافائل فندرفارت اصلاً ارزش صحبت کردن داشته باشد. اما اگر او روزی حرف مثبتی درباره یک بازیکن به زبان آورد، آن زمان با کمال میل دوباره او را جدی خواهم گرفت. او این تصور را ایجاد میکند که چیزی را میبیند، پیازداغش را زیاد میکند و سپس خودش را به دردسر میاندازد. اما این واقعاً مسئله چندان مهمی نیست.»
این جنجال بزرگ در شرایطی رقم خورد که فندرفارت پس از همان نبرد با ساموراییها، حاشیه دیگری را هم رقم زده بود. اظهارات جنجالی او در خصوص ضعف و چالشهای تیم ملی هلند در مواجهه با رقبای آسیایی، با واکنش تند و منفی افکار عمومی روبرو شد و در نهایت ستاره سابق رئال مادرید و هامبورگ را مجبور به عقبنشینی و عذرخواهی کرد. بازیکن سابق تیم ملی هلند در این باره اظهار داشت: «من متوجه هستم که برخی از مردم اظهارات مرا توهینآمیز تلقی کردند. من عمیقاً از این بابت ابراز تاسف میکنم. اگر با این صحبتها کسی را ناامید یا آزردهخاطر کردهام، صمیمانه عذرخواهی میکنم.»