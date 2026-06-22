کاهش چشمگیر تعداد پنالتیها در جام جهانی ۲۰۲۶
جام جهانی ۲۰۲۶ با کاهش قابل توجه تعداد پنالتیها نسبت به دورههای گذشته آغاز شده است. در حالی که این صحنهها در فوتبال به عنوان یک کلاسیک شناخته میشوند، اما این دوره به نظر میرسد که با تغییرات عمدهای روبرو شده است.
به گزارش ایلنا، از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ تنها ۶ پنالتی در ۳۹ بازی اول این رقابتها اعلام شده است که به معنای یک پنالتی در هر ۶.۵ بازی است. این در حالی است که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، تعداد پنالتیها به ۲۳ در ۶۴ بازی رسید و در جام جهانی ۲۰۱۸ نیز رکورد ۲۹ پنالتی در ۶۴ بازی ثبت شد.
در این دوره، تنها تیمهای اتریش، آلمان، انگلستان، آفریقای جنوبی و سوئیس موفق به گرفتن پنالتی شدهاند که سوئیس حتی دو پنالتی در برابر قطر و بوسنی و هرزگوین به دست آورده است. در مقابل، بازیکنانی مانند کیلیان امباپه که در محوطه جریمه توسط سادیو مانه متوقف شد، از تصمیمات داوری بینصیب ماندند.
این وضعیت، جام جهانی ۲۰۲۶ را به کمپنالتیترین دوره از سال ۱۹۵۰ تبدیل کرده است، زمانی که تنها ۳ پنالتی در ۲۲ بازی اعلام شد. آیا این کاهش به دلیل ورود VAR به سیستم داوری است؟ با توجه به اینکه دو دوره قبلی تحت نظارت VAR، رکورد بالایی از پنالتیها را ثبت کردند، باید دید آیا در ادامه این رقابتها، تعداد پنالتیها افزایش خواهد یافت یا خیر.