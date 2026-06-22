کیپ ورد در آستانه خلق یک داستان تاریخی در جام جهانی
کیپ ورد در نخستین حضور خود در جام جهانی، به یکی از شگفتیهای این مسابقات تبدیل شده و اکنون در آستانه صعود به مرحله حذفی قرار دارد. این تیم با نمایشهای درخشان خود، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.
به گزارش ایلنا، کیپ ورد در بازی افتتاحیه خود با اسپانیا به تساوی ۲-۲ دست یافت و این نتیجه یکی از بزرگترین شگفتیهای تاریخ جام جهانی را رقم زد. در ادامه، این تیم با نمایش قابل توجهی برابر اروگوئه، به رقابت برای صعود به مرحله بعدی ادامه میدهد. آنها با اعتماد به نفس و خلاقیت، توانستند در این بازی نیز به تساوی ۲-۲ دست یابند و به این ترتیب، شانس خود را برای صعود افزایش دهند.
کیپ ورد که شامل ۱۰ جزیره در اقیانوس اطلس است و جمعیتی نزدیک به ۵۲۵ هزار نفر دارد، در برابر دو تیم قدرتمند جام جهانی به خوبی عمل کرده است. دروازهبان این تیم، وزینیا، که پیش از بازی با اسپانیا تنها ۴۰ هزار دنبالکننده در اینستاگرام داشت، اکنون بیش از ۱۵ میلیون دنبالکننده دارد. او در بازی برابر اروگوئه به خوبی عمل کرد و تنها دو شوت به سمت دروازهاش آمد.
این تیم از دقیقه اول بازی با اروگوئه، با حملات خود به دنبال ایجاد مشکل برای حریف بود و در نهایت با گلزنی کوین پینا از روی ضربه آزاد، به تاریخسازی پرداخت. هواداران کیپ ورد در پایتخت این کشور، پرایا، با شادی به استقبال این گل رفتند.
کیپ ورد با وجود پیشبینیهای منفی کارشناسان، به خوبی عمل کرد و با گل دوم خود که توسط هلویو والرا به ثمر رسید، بازی را به تساوی کشاند. آنها با نمایش دفاعی قوی و همچنین تلاش برای کسب پیروزی، توانستند امتیاز مهمی را کسب کنند.
اکنون کیپ ورد در گروه H با دو امتیاز در رده سوم قرار دارد و در بازی پایانی خود به مصاف عربستان سعودی خواهد رفت. کارشناسان معتقدند که کسب سه امتیاز در این بازی میتواند به صعود این تیم کمک کند.
کیپ ورد با نمایشهای جذاب و دلگرمکننده خود، به یکی از داستانهای شگفتانگیز این دوره از جام جهانی تبدیل شده و هوادارانش را به وجد آورده است.