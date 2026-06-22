اعتراف جالب ستاره آرژانتین درباره مسی؛ برایش باید کتاب نوشت!

به گزارش ایلنا، فرناندز در کنفرانس خبری پیش از دومین بازی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶، با لبخند و آرامش از شروع خوب تیمش در بازی اول مقابل الجزایر (۳-۰) ابراز خوشحالی کرد. او به یادآوری شکست تیمش در بازی اول جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل عربستان سعودی (۱-۲) پرداخت و گفت: «در آن زمان جوان بودم و به خوبی نمی‌دانستم که این شکست چه معنایی دارد. خوشبختانه، ادامه مسابقات فوق‌العاده بود. شروع امسال با یک پیروزی خوب به ما اعتماد به نفس می‌دهد.»

این بازیکن باشگاه چلسی همچنین به تغییرات خود در این چهار سال اشاره کرد و گفت: «بسیار آموخته‌ام، هم از مربیانم در چلسی و هم در تیم ملی. بازی‌ام تکامل یافته و من بالغ‌تر شده‌ام. وقتی به تیم ملی پیوستم، هنوز بچه بودم. هدفم این بود که بهتر شوم و فکر می‌کنم به این هدف رسیده‌ام.»

او در پاسخ به سوالی درباره نامه‌ای که در نوجوانی به لیونل مسی نوشته بود، اظهار داشت: «اگر امروز بخواهم به او نامه بنویسم، احساسات بیشتری در آن خواهد بود. من با او بازی‌های زیادی را تجربه کرده‌ام و برای گفتن همه چیزهایی که با هم به اشتراک گذاشته‌ایم و آموخته‌ام، باید کتاب‌ها نوشت.»

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