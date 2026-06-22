سوءتفاهمی در کار نیست، کارلتو از ما تعریف کرد

به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی آرژانتین در کنفرانس مطبوعاتی پیش از نبرد حیاتی و سرنوشت‌ساز مقابل اتریش حاضر شد. این سرمربی قهرمان جهان مثل همیشه با احتیاط صحبت کرد و جنجال‌های ناشی از اظهارات اخیر کارلو آنجلوتی که گفته بود «آرژانتین فوتبال با شدتی ارائه نمی‌دهد»، کم‌اهمیت جلوه داد. از سوی دیگر، او انتقاداتی را نسبت به فواصل استراحت برای نوشیدن آب (کولینگ بریک) مطرح کرد.

پاسخ به حواشی پیرامون خانواده مسی

اسکالونی درباره مشکلات پیش‌آمده برای خانواده مسی گفت: «ما معتقدیم که این کار گروهی و تیمی است که به ما اجازه می‌دهد از پس این شرایط برآییم. ما کاملاً آگاهیم که همیشه بهتر است این لحظات را در کنار یک دوست پشت سر بگذارید. من تصور می‌کنم که او (مسی) نیز دقیقاً همین حس را دارد.»

آنالیز فنی اتریش و انتقاد از فواصل استراحت در مسابقات

وی در مورد تیم ملی اتریش و زمان‌های استراحت میانه بازی افزود: «اتریش حریف سرسختی است. آن‌ها به خوبی پرس می‌کنند، تیمی مستقیم هستند و خلاصه تیمی هستند که باید به شدت روی آن‌ها حساب کرد. این جام جهانی نشان می‌دهد که هیچ حریف آسانی وجود ندارد و مرحله گروهی همیشه دشوار بوده است. فواصل استراحت برای نوشیدن آب نیز به نوعی به تیم‌هایی که روی کاغذ ضعیف‌تر هستند، انگیزه و توانِ دوباره می‌دهد. بازی با چهار دوره استراحت قطع‌شده و ناهماهنگ به نظر می‌رسد و به نظرم این شرایط کمی غیرواقعی است.»

سرمربی آلبی‌سلسته در مورد پوشش و تماشای سایر بازی‌های جام جهانی اضافه کرد: «ما تمام مسابقاتی را که بتوانیم تماشا می‌کنیم. سپس سعی می‌کنیم از اتفاقاتی که در جریان است باخبر بمانیم، هرچند که در این جام جهانی کار بسیار دشواری است.»

رمزگشایی از کنایه کارلو آنجلوتی

اسکالونی درباره بیانات آنجلوتی صراحتاً گفت: «من کاملاً متوجه شدم که منظور او چه بود و اتفاقاً او این حرف را با لحن خوب و مثبتی زد. اکنون ما شروع به این فکر کرده‌ایم که او حرف بدی زده، اما اصلاً اینطور نیست. این صحبت‌ها به ما حس خوبی داد. او به ترکیبی از زبان‌های اسپانیایی، پرتغالی و ایتالیایی صحبت کرد، بنابراین... این بیشتر یک تمجید بود تا یک انتقاد.»

او در ادامه درباره استراحت‌های حین بازی تأکید کرد: «عادت کردن به این وقفه‌ها واقعاً عجیب است. ما به مرور زمان به آن عادت خواهیم کرد، اما این وضعیت هنوز برای ما عادی نیست. ما در حال تلاش برای آنالیز و اصلاح آن هستیم. مسابقات تنها به همین دلیل به شکل‌های متفاوتی در جریان هستند. من مطمئنم که این وضعیت بهبود خواهد یافت.»

کالبدشکافی بازی با الجزایر و آرزوی تولد برای لئو

اسکالونی در خصوص رویکرد تیمش مقابل الجزایر توضیح داد: «از نظر من، نیمه اول و دوم کاملاً همسان و یکسان بودند. حریف بازی می‌کند و شما را تحت فشار قرار می‌دهد. اگر آن‌ها شما را غافلگیر کنند، مجبورید دفاع کنید. این اتفاقی است که رخ داده و همچنان رخ خواهد داد. اگر آماده نباشید، اوضاع پیچیده می‌شود و ما این را به خوبی می‌دانیم. موضوع مهم این است که تیم واکنش نشان می‌دهد و همین مسئله خیال مرا راحت می‌کند.»

او درباره آرزویش برای روز تولد مسی گفت: «همان چیزی که همه ما می‌خواهیم؛ اینکه او خوشحال باشد. حرف من را باور کنید.»

سرمربی آرژانتین در مورد یک جام جهانی با شدت بالا عنوان کرد: «ما باید ببینیم منظور از شدت بالا چیست. هیچ تیمی قرار نیست از بالا و به صورت من‌تو‌من پرس کند. آن‌ها در خط هافبک قدرتمند هستند. ما می‌بینیم که فرمول‌های برنده‌شدن متعددی وجود دارد و آنالیز نحوه پیش رفتن جام جهانی کار سختی است.»

او در خصوص تیم ملی اسپانیا گفت: «ما اسپانیا را در سالن بدنسازی دیدیم و از پیروزی آن‌ها شگفت‌زده نشدم. من از نحوه مساوی کردن آن‌ها هم تعجب نکرددم، چون استحقاقش را نداشتند. آن‌ها نشان داده‌اند که در فرم خوبی هستند و از مدعیان اصلی به شمار می‌روند.»

روند رو به رشد آلبی‌سلسته بعد از فتح قطر

اسکالونی در پایان درباره پیشرفت تیمش نسبت به جام جهانی گذشته خاطرنشان کرد: «بعد از قطر، ما بازی‌های فوق‌العاده‌ای انجام دادیم. فکر می‌کنم سطح ثابت و پایدار خود را حفظ کردیم و تیاگو آلمادا را هم اضافه کردیم که پیش از این مهره کلیدی نبود. او کمی از آن کاری را که آنخل دی‌ماریا انجام می‌داد، برای ما پیاده می‌کند. ما بازیکنانی روی نیمکت داریم که می‌توانند شرایط بازی را تغییر دهند؛ مثل جولیانو سیمئونه، نیکو پاز و... من فکر می‌کنم ما در مسیر درستی قرار داریم. تیم یک انگیزه مداوم برای بهتر شدن نشان داده و این بهترین چیزی است که به آن دست یافته‌ایم.»

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