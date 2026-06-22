واکنش اسکالونی به شایعات علیه پدر مسی

به گزارش ایلنا، آماده‌سازی تیم ملی آرژانتین برای دومین مسابقه خود در گروه J، تحت تأثیر انتشار اخبار کذبی قرار گرفت که ادعا می‌کردند خورخه مسی، پدر کاپیتان تیم ملی آرژانتین، درگذشته است. این گزارش‌ها بازتاب گسترده و جنجال عجیبی را در کشور آرژانتین به همراه داشت؛ تا جایی که گزارش شده یک مجری تلویزیونی پس از انتشار این اطلاعات نادرست، از سمت خود استعفا داده است.

تاکید ویژه اسکالونی بر قدرت و اتحاد گروهی آلبی‌سلسته

خانواده مسی کمی بعد با تکذیب این شایعه وحشتناک شفاف‌سازی کردند که خورخه در حال سپری کردن مراحل درمان پزشکی خود است و روند بهبودی او نیز کاملاً مثبت پیش می‌رود. در آستانه تقابل حساس آرژانتین با اتریش در آرلینگتون تگزاس، لیونل اسکالونی به سرعت وارد عمل شد تا این گمانه‌زنی‌های حاشیه‌ای را برطرف کند و تمرکز تیمش را روی فوتبال نگه دارد. او پیش از نبرد با اتریش، بر اهمیت اتحاد بی‌نظیر در اردوی آرژانتین تأکید کرد.

اسکالونی گفت: «ما خوب هستیم و آمادگی کامل برای بازی فردا را داریم. ما قویاً باور داریم این کار تیمی و گروهی است که به ما اجازه می‌دهد از پس موقعیت‌های خوب و بد برآییم. همه ما می‌دانیم که در لحظات سخت، بودن در کنار یک دوست چقدر ارزشمند است. این حسی است که همه ما داریم و او (مسی) نیز باید این حمایت را کاملاً لمس کند. من دیگر نمی‌خواهم هیچ چیز به این موضوع اضافه کنم؛ ما برای مسابقه آماده‌ایم.»

استعفای مجری معروف تلویزیون پس از گاف بزرگ رسانه‌ای

این جنجال بزرگ زمانی بالا گرفت که فلورنسیا پنیا، مجری برنامه «لوزو تی‌وی»، در جریان یک پخش زنده اینترنتی، خبر فوت پدر مسی را به دروغ اعلام کرد. این خبر به سرعت در فضای مجازی وایرال شد و در حالی که مسی ششمین جام جهانی دوران حرفه‌ای خود را آغاز می‌کرد، بانی ایجاد فشار روحی شدید برای خانواده‌اش شد. پنیا متعاقباً از سمت خود استعفا داد و مدعی شد که اطلاعات نادرست از طریق هدفون و توسط تیم تهیه و تولید به او منتقل شده است.

پیامدهای این حادثه به شدت سنگین بود؛ به طوری که شرکت رسانه‌ای مربوطه اقدامات انضباطی فوری را علیه عوامل دخیل در این ماجرا آغاز کرد. نیکولاس اوچیاتو، تهیه‌کننده ارشد این برنامه تأیید کرد که چندین نفر از اعضای کادر تولید به دلیل این گاف و بی‌دقتی بزرگ، به طور قطعی اخراج شده‌اند.

فوکوس کامل آرژانتین روی نبرد سرنوشت‌ساز با اتریش

تیم ملی آرژانتین که در بازی نخست گروهی خود به لطف هت‌تریک باشکوه لیونل مسی موفق شد الجزایر را با نتیجه ۳ بر صفر در هم بکوبد، حالا به دنبال کسب یک پیروزی دیگر مقابل اتریش و قطعی کردن صعود خود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی است. اسکالونی انتظار یک نبرد بسیار سخت و نفس‌گیر را در برابر رقیبی تهاجمی و بسیار منظم دارد و به خوبی آگاه است که شاگردانش باید در دقایقی از بازی که مالکیت توپ را در اختیار ندارند، چگونه جریان مسابقه را مدیریت کنند.

اسکالونی در پایان اعتراف کرد: «اتریش حریف سرسختی است که بازیکنان بسیار باکیفیتی در اختیار دارد. آن‌ها به خوبی پرس می‌کنند، تیمی مستقیم و عمودگرا هستند و در مرحله مقدماتی جام جهانی نیز عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند. اتریش تیمی است که باید به شدت آن را جدی گرفت. بازی پیچیده‌ای در پیش خواهد بود؛ هر دو تیم بازی اول خود را برده‌اند و همین موضوع می‌تواند یک نمایش جذاب را رقم بزند. نبردی سخت و دشوار خواهد بود.»

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