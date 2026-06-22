بمب نقلوانتقالاتی در اردوی آلبیسلسته
نقشه پنهان آلوارز و دکو برای خیانت بزرگ به اتلتیکو
خولیان آلوارز، ستاره ۲۶ ساله خط حمله آرژانتین و اتلتیکومادرید، در بحبوحه مسابقات جام جهانی چراغ سبز خود را برای پیوستن به بارسلونا نشان داده است.
به گزارش ایلنا، مهاجم تیزپای تیم ملی آرژانتین در حالی که تمام تمرکز خود را روی درخشش در جام جهانی گذاشته، به موازات آن در حال اتخاذ یک تصمیم سرنوشتساز و بزرگ برای آینده فوتبالیاش است. آلوارز به خوبی به این واقعیت واقف است که برای جوش خوردن معامله انتقالش به نیوکمپ، به یک اهرم فشار و حمایت عمومی نیاز دارد؛ چرا که مدیران اتلتیکومادرید تحت هیچ شرایطی دوست ندارند فوقستاره خود را به یکی از اصلیترین رقبای مستقیمشان در لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا واگذار و حریف را تقویت کنند.
هواداران روخیبلانکو در بیم و امید
در همین اوضاع و احوال، آلوارز و مدیربرنامههایش، فرناندو هیدالگو، با چراغ خاموش تمام گزینهها و راههای پیشرو را زیر نظر گرفتهاند. سکوت معنادار مهاجم آلبیسلسته و رد نکردن شایعات علاقه بارسا به او، خود گویای تمایل قلبی این بازیکن به این جابجایی بزرگ است. از سوی دیگر، افشای خبر ملاقات مخفیانه هیدالگو با دکو، مدیر ورزشی بارسلونا، در یکی از هتلهای پایتخت اسپانیا، موجی از نگرانی و خشم را در میان هواداران اتلتیکومادرید ایجاد کرده، چرا که آنها به شدت حس میکنند ستاره تیمشان ساز جدایی کوک کرده است.
مصاحبه جنجالی در میکسدزون جام جهانی؟
در حالی که باشگاه اتلتیکومادرید موضع سرسختانهای در قبال فروش او اتخاذ کرده، بارسلونا منتظر یک حرکت انتحاری و علنی از سوی خود آلوارز است تا با ایجاد فشار رسانهای، مدیران مادرید را به پای میز مذاکره بکشاند. این بازیکن ۲۶ ساله اکنون در ترجیح دادن منافع خود یا تیم ملی مردد است.
او سبکسنگین میکند که آیا در مصاحبههای بعدی خود در میکسدزون جام جهانی رسماً از علاقهاش به بارسا پرده بردارد یا خیر. هر مسابقه در این تورنمنت، هجوم خبرنگاران به سمت او را به همراه دارد و آلوارز باید به هوشمندانهترین شکل ممکن بازی کند تا این حواشی، تمرکز آلبیسلسته را به هم نزند؛ بلوگرانا نیز چشمانتظار نشسته تا این مهاجم زهرآدار در بهترین زمان ممکن، تیر نهایی را شلیک کند.