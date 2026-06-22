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۲۷ گل در یک جام؛ رکوردی که تاریخ را تکان داد

۲۷ گل در یک جام؛ رکوردی که تاریخ را تکان داد
کد خبر : 1802781
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رکورد گلزنی تیم‌ها در تاریخ جام جهانی فوتبال همواره مورد توجه بوده است. با گسترش این مسابقات به ۴۸ تیم، انتظار می‌رفت که شاهد گل‌های بیشتری در مرحله گروهی باشیم، اما تا کنون تنها چند بازی با اختلاف گل بالا برگزار شده است.

به گزارش ایلنا، از زمان برگزاری اولین دوره جام جهانی در سال ۱۹۳۰، تیم ملی فرانسه چهار بار به عنوان بهترین خط حمله شناخته شده و دو عنوان قهرمانی را کسب کرده است. با این حال، رکورد گلزنی که در اختیار تیم ملی مجارستان با ۲۷ گل در سال ۱۹۵۴ است، همچنان پابرجاست. مجارها در مرحله گروهی ۱۷ گل به ثمر رساندند و در ادامه نیز در مراحل حذفی گل‌های بیشتری زدند.

تیم ملی فرانسه نیز در سال ۱۹۵۸ با ۲۳ گل در شش بازی، رکوردی قابل توجه به ثبت رساند که شامل گلزنی‌های چشمگیر مقابل تیم‌هایی چون پاراگوئه و آلمان غربی بود. با این حال، این تیم‌ها نتوانسته‌اند به رکوردهای گذشته نزدیک شوند، حتی در زمان قهرمانی‌های خود در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۱۸.

جالب است که بهترین خط حمله در تاریخ جام جهانی تنها در ۴۰ درصد از موارد موفق به کسب عنوان قهرمانی شده است. این موضوع نشان می‌دهد که گلزنی زیاد لزوماً به معنای موفقیت در کسب عنوان قهرمانی نیست و تیم ملی فرانسه در دوره گذشته جام جهانی در قطر نیز با وجود گلزنی‌های زیاد، نتوانست به قهرمانی دست یابد.

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