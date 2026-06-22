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دوشنبه کهکشانی در جام جهانی

روزی که مسی، امباپه و هالند زمین را به آتش می‌کشند

روزی که مسی، امباپه و هالند زمین را به آتش می‌کشند
کد خبر : 1802759
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تب جام جهانی ۲۰۲۶ به اوج خود رسیده و امروز علاقه‌مندان به فوتبال شاهد یکی از تاریخی‌ترین و دراماتیک‌ترین روزهای مسابقات خواهند بود؛ جایی که لیونل مسی، کیلیان امباپه و ارلینگ هالند در یک روز به میدان می‌روند.

به گزارش ایلنا، رسانه‌های معتبر ورزشی جهان شگفت‌زده از برنامه‌ریزی مسابقات، امروز را «دوشنبه کهکشانی» نامیده‌اند. بررسی پیش‌بازی‌ها نشان می‌دهد که تقابل غیرمستقیم این سه غول دنیای فوتبال برای درخشش در یک روز، تمام توجهات را از دیگر رویدادها ربوده است.

روزی که مسی، امباپه و هالند زمین را به آتش می‌کشند

لیونل مسی؛ به دنبال تثبیت صدرنشینی و شکستن رکورد کلوزه

فوق‌ستاره آرژانتینی که در بازی قبلی آلبی‌سلسته مقابل الجزایر با ثبت یک هت‌تریک باشکوه نشان داد سن برای او فقط یک عدد است، حالا با روحیه بالا در دالاس آماده تقابل با اتریش است. او که با ۱۶ گل در کنار میروسلاو کلوزه در صدر جدول گلزنان تاریخ جام جهانی ایستاده، فردا این شانس را دارد تا با باز کردن دروازه یاران داوید آلابا، به تنهایی بر قله تاریخ فوتبال تکیه بزند و صعود مقتدرانه آرژانتین را امضا کند.

روزی که مسی، امباپه و هالند زمین را به آتش می‌کشند

کیلیان امباپه؛ فرمانروای فرانسه در مسیر عبور از سد عراق

در همان روز، کیلیان امباپه، کاپیتان مقتدر خروس‌ها پس از دبل تماشایی‌اش در بازی اول و خط‌ونشان‌های رسانه‌ای اخیرش در دفاع از عثمان دمبله، رهبری خط حمله دشان را در مواجهه با تیم ملی عراق بر عهده خواهد داشت. فرانسوی‌ها با امباپه و پدیده جدیدشان مایکل اولیسه، به دنبال یک آتش‌بازی دیگر هستند تا صعود خود به مرحله یک‌هشتم نهایی را پیش از نبرد نهایی مقابل نروژ قطعی کنند.

روزی که مسی، امباپه و هالند زمین را به آتش می‌کشند

ارلینگ هالند؛ بچه غول در پی اثبات خود در بزرگ‌ترین استیج دنیا

اما ضلع سوم این مثلث هیجان‌انگیز، ارلینگ هالند است؛ ماشین گل‌زنی نروژ که پس از مدت‌ها انتظار سرانجام پای به این تورنمنت بزرگ گذاشته است. رسانه‌های اروپایی فوکوس ویژه‌ای روی عملکرد او در دیدار همزمان گروه فرانسه دارند. هالند به خوبی می‌داند برای اینکه در کورس مدعیان برتر دنیا عقب نماند، باید در همین روز مشترک و با به آتش کشیدن سنگال، توانایی‌های ویرانگر خود را به رخ مسی و امباپه بکشد.

این ماراتن جذاب و همزمان سه نسل از فوق‌ستاره‌های فوتبال، بدون شک قاب‌هایی ماندگار را در تاریخ جام جهانی ۲۰۲۶ ثبت خواهد کرد.

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