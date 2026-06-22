سعید علی العویران، «مارادونا سعودی» با سرنوشتی استثنایی

به گزارش ایلنا، زندگی سعید علی العویران در تاریخ ۲۹ ژوئن ۱۹۹۴ به طرز غیرقابل باوری تغییر کرد. در آن روز، او در واشنگتن با زدن گلی تاریخی به بلژیک، کشورش را برای نخستین بار به مرحله دوم جام جهانی رساند. این گل نه تنها او را در عربستان سعودی به قهرمانی تبدیل کرد، بلکه پس از آن به دلیل رفتارهایش در دوران رمضان، به طرد و زندان رفت.

در سال ۲۰۱۴، العویران در دبی با صراحت از تجربیاتش گفت و به یادآوری گلش پرداخت. او در این مصاحبه به یادآوری لحظات آن بازی پرداخت و گفت: «من در آن لحظه هرگز فکر نمی‌کردم که این حرکت به گل تبدیل شود. این فقط یک ضد حمله معمولی بود.»

او همچنین به چالش‌هایی که پس از شهرتش با آن‌ها روبرو شد اشاره کرد و گفت: «پس از آن گل، به یک قهرمان ملی تبدیل شدم و ناگهان در صدر اخبار قرار گرفتم. اما این شهرت هزینه‌های زیادی داشت.»

العویران در ادامه به ماجرای زندانی شدنش اشاره کرد و گفت: «به دلیل رفتارهای ناپسند در یک مهمانی، به زندان افتادم. من یک قهرمان ملی بودم و ناگهان از آن جایگاه سقوط کردم. هفت ماه در زندان بودم.»

او در نهایت به این نکته اشاره کرد که زندگی تحت نور افکنی شهرت، هرگز بدون هزینه نیست و گفت: «بله، من به نوعی ثروتمند شدم، اما شهرت همیشه دو لبه دارد و باید بهای آن را پرداخت.»

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