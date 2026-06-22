ستاره ایران، قربانی جدیدترین قانون جام جهانی!
قانون جدید جلوگیری از اتلاف وقت در تعویضها برای نخستین بار در جام جهانی ۲۰۲۶ به کار گرفته شد.
به گزارش ایلنا، در دیدار ایران و بلژیک که به تساوی ۰-۰ انجامید، قانون جدیدی برای جلوگیری از اتلاف وقت در تعویضها به اجرا درآمد. در این بازی، داور اجازه نداد که مهاجم ایران، حسینزاده، پس از خروج هافبک، عزتاللهی، به میدان بیاید، زیرا عزتاللهی برای خروج از زمین ۱۶ ثانیه زمان صرف کرد.
این اتفاق در دقیقه ۳۹ نیمه دوم رخ داد و بازی دوباره آغاز شد، اما حسینزاده تقریباً دو دقیقه بعد وارد زمین شد و در این مدت، ایران با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه داد. این قانون جدید به بازیکنان اجازه میدهد که تنها ۱۰ ثانیه پس از اعلام تعویض توسط داور چهارم، زمین را ترک کنند و در صورت تأخیر، بازیکن جایگزین باید یک دقیقه منتظر بماند تا وارد زمین شود.
این تغییرات که در نشست سالانه فدراسیون بینالمللی فوتبال در ۲۸ فوریه در ولز تصویب شد، به عنوان یکی از شدیدترین اقدامات از زمان معرفی VAR به شمار میرود و هدف آن کاهش اتلاف وقت در مسابقات است.