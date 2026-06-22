احضار روح مارادونا در دالاس
بازگشت آلبیسلسته به مسلخ دیهگو با فرماندهی آلوارز
تیم ملی آرژانتین در حالی با تغییرات کلیدی در ترکیب اصلی و حضور خولیان آلوارز به مصاف رقیب خود میرود که بازگشت آنها به ورزشگاه دالاس، یاد و خاطره تلخ تست دوپینگ و وداع دراماتیک دیهگو مارادونا در جام جهانی ۱۹۹۴ را زنده کرده است.
به گزارش ایلنا، تصویر آن لحظه برای همیشه جهانی و ماندگار شد؛ اتفاقی که در جام جهانی ۱۹۹۴ و دقیقا در شهر دالاس رخ داد، یعنی همان جایی که تیم ملی آرژانتین امروز بار دیگر در آن به میدان میرود. در جریان نبرد آرژانتین و یونان، در لحظهای که به بخشی جداییناپذیر از تاریخ جام جهانی تبدیل شد، یک پرستار وارد مستطیل سبز شد تا دیهگو مارادونا را به بیرون از زمین هدایت کند. دیهگوی مغموم و سرشکسته مجبور به ترک میدان شد تا نمایش درخشان و تورنمنت پرامید او به شکلی ناگهانی به پایان برسد؛ دلیل آن هم کاملاً شوکهکننده بود: تست افدرین او مثبت شد.
این ماجرا منجر به جریمه و محرومیت سنگینی برای فوقستاره آرژانتینی شد و نقطه پایانی بر بازیهای ملی او گذاشت. این یک ضربه مهلک به یک اسطوره بزرگ بود، کسی که این روزها و با بازگشت آلبیسلسته به همان شهر دالاس، نامش دوباره بر سر زبانها افتاده است. رقیب این بار متفاوت است، هرچند آنها باز هم باید به مصاف یک تیم اروپایی یعنی اتریش بروند. البته بت جدیدی که اکنون همه آرژانتینیها او را ستایش میکنند، برعکس مارادونا هیچ حاشیهای در خارج از زمین فوتبال ندارد؛ نام او لیونل مسی است.
لئو مردی است که همه چیز در تیم حول محور او میچرخد. نمایش او در گام نخست مقابل الجزایر در ششمین جام جهانی دوران حرفهایاش، یک کلاس درس واقعی بود. او با ثبت سه گل در آن دیدار، با رکورد ۱۶ گل میروسلاو کلوزه به عنوان بهترین گلزن تاریخ این رقابتها برابر شد. از این پس، هر مسابقهای که او در این تورنمنت بازی میکند میتواند آخرین بازیاش باشد، بنابراین انتظار میرود که او بار دیگر در ترکیب اصلی لیونل اسکالونی در مواجهه با اتریش حضور داشته باشد.
طوفان آلوارز در ترکیب اصلی و رویای صعود مقتدرانه
خبر بزرگ در ترکیب اصلی آلبیسلسته میتواند حضور خولیان آلوارز در خط حمله به جای لائوتارو مارتینز باشد. پس از چند روز گمانهزنی، مهاجم اتلتیکو مادرید سرانجام از بند مصدومیت مچ پا که او را در بازی با الجزایر نیمکتنشین کرده بود رها شده و میتواند این بار فیکس بازی کند. تغییر دیگر آرژانتین در پست دفاع راست خواهد بود؛ جایی که گونزالو مونتیل به دلیل مصدومیت غایب است و ناهوئل مولینا جای او را در ترکیب میگیرد.
در سوی مقابل، تیم ملی اتریش با رهبری داوید آلابا به دنبال خلق یک شگفتی بزرگ و به هم ریختن معادلات این گروه است؛ هرچند کار راحتی پیش رو نخواهد داشت. آرژانتینیها به خوبی میدانند که پیروزی در این نبرد، صدرنشینی و صعود آنها را یک بازی پیش از پایان مرحله گروهی کاملاً قطعی میکند. این یک هدف بسیار وسوسهانگیز برای مسی و همتیمیهایش در دالاس است؛ شهری که آرژانتینیها یکی از تلخترین و دراماتیکترین ضربههای تاریخ خود در جام جهانی را در آن متحمل شدند و سایه سنگین حضور مارادونا هنوز هم در آن به شدت حس میشود.