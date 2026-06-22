تمجید فوقالعاده بوفون از بیرانوند
کاری که علی بیرو کرد دیوانهکننده بود
جانلوئیجی بوفون، اسطوره بیتکرار فوتبال ایتالیا، با تحسین شگفتانگیز واکنشهای علیرضا بیرانوند در جام جهانی، سیوهای تماشایی دروازهبان تیم ملی ایران را زیر سنگینترین فشار ممکن، کاری همزمان دیوانهکننده و سختترین کار ممکن در دنیای فوتبال دانست.
به گزارش ایلنا، علی بیرانوند با آن سیو محشرش، نهتنها تیم ملی ایران را در جام جهانی زنده نگه داشت، بلکه اسم خودش را هم بر صدر اخبار و سرتیتر همه رسانههای معتبر دنیا چسباند. حالا اسطورههای فوتبال جهان یکییکی درباره درخشش او حرف میزنند و پس از تیبو کورتوا و ژوزه مورینیو، حالا نوبت به جانلوئیجی بوفون افسانهای رسیده است تا به ستایش از گلر شماره یک ایران بپردازد.
تحلیل فنی جیجی از شاهکار علیرضا بیرانوند
«بهعنوان یه دروازهبان میگم: کاری که بیرانوند کرد همزمان دیونهکننده و سختترین کار ممکن بود!»
«این فقط یه واکنش سریع نبود؛ موقعیتگیری، زمانبندی، قدرت ذهنی... همه چیز زیر سنگینترین فشاری که میتونی تصور کنی! بهخاطر همینه که بیرو بهترین بازیکن زمین شد، بدون شک!»
«وقتی یه دروازهبان تو یه بازی اینقدر لحظههای حساس داره و مدام جواب میده، دیگه شکی نیست که اون باید بهترین بازیکن باشه.»