خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمجید فوق‌العاده بوفون از بیرانوند

کاری که علی بیرو کرد دیوانه‌کننده بود

کاری که علی بیرو کرد دیوانه‌کننده بود
کد خبر : 1802721
لینک کوتاه کپی شد.

جانلوئیجی بوفون، اسطوره بی‌تکرار فوتبال ایتالیا، با تحسین شگفت‌انگیز واکنش‌های علیرضا بیرانوند در جام جهانی، سیوهای تماشایی دروازه‌بان تیم ملی ایران را زیر سنگین‌ترین فشار ممکن، کاری هم‌زمان دیوانه‌کننده و سخت‌ترین کار ممکن در دنیای فوتبال دانست.

به گزارش ایلنا، علی بیرانوند با آن سیو محشرش، نه‌تنها تیم ملی ایران را در جام جهانی زنده نگه داشت، بلکه اسم خودش را هم بر صدر اخبار و سرتیتر همه رسانه‌های معتبر دنیا چسباند. حالا اسطوره‌های فوتبال جهان یکی‌یکی درباره درخشش او حرف می‌زنند و پس از تیبو کورتوا و ژوزه مورینیو، حالا نوبت به جانلوئیجی بوفون افسانه‌ای رسیده است تا به ستایش از گلر شماره یک ایران بپردازد.

تحلیل فنی جی‌جی از شاهکار علیرضا بیرانوند

«به‌عنوان یه دروازه‌بان می‌گم: کاری که بیرانوند کرد هم‌زمان دیونه‌کننده و سخت‌ترین کار ممکن بود!»

«این فقط یه واکنش سریع نبود؛ موقعیت‌گیری، زمان‌بندی، قدرت ذهنی... همه چیز زیر سنگین‌ترین فشاری که می‌تونی تصور کنی! به‌خاطر همینه که بیرو بهترین بازیکن زمین شد، بدون شک!»

«وقتی یه دروازه‌بان تو یه بازی اینقدر لحظه‌های حساس داره و مدام جواب میده، دیگه شکی نیست که اون باید بهترین بازیکن باشه.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی