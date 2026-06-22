نیوزیلند 1 - 3 مصر ؛ صدرنشینی با کامبک

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال نیوزیلند و مصر از ساعت 4:30 بامداد امروز (دوشنبه) در گروه G جام جهانی 2026، به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه 3 بر یک به سود مصر به پایان رسید.

در دقیقه 15 این دیدار ارسال کرنر «تیم پین» در داخل محوطه جریمه با ضربه سر «فین سورمن» مدافع پیش تاخته نیوزیلند همراه شد تا این تیم همانند دیدار با ایران زننده گل نخست بازی باشد.

در نیمه دوم، مصری‌ها بازی را هجومی آغاز کردند و دقیقه 58، «مصطفی زیکو» موفق به زدن گل تساوی شد. 9 دقیقه بعد یعنی در دقیقه 67، «محمد صلاح» گل دوم را به ثمر رساند تا مصر کامبک زده و از حریف پیش بیفتد. مصری‌ها که روحیه گرفته بودند، دقیقه 82 به گل سوم رسیدند؛ جایی که ارسال صلاح از نقطه کرنر با ضربه سر «محمود ترزگه» برای سومین بار وارد دروازه نیوزیلند شد.

این نتیجه تا پایان باقی ماند تا مصری‌ها علاوه بر صعود به صدر، جدول شانس زیادی برای صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی پیدا کنند.

«عمر محمد العلی» از امارات داور این مسابقه بود که «محمد لاشین» از مصر و «سارپریت سانگ» و «کالوم مک کوات» از نیوزیلند را با کارت زرد جریمه کرد.

در دیگر بازی این گروه، تیم‌های ملی ایران و بلژیک به تساوی بدون گل دست یافتند.

با توجه به نتایج بدست آمده، تیم ملی ایران برای صعود به مرحله بعد، باید مصر را شکست بدهد.

در جدول رده‌بندی این گروه، مصر با 4 امتیاز در صدر قرار گرفته، ایران با 2 امتیاز در جایگاه دوم ایستاده، بلژیک با همین امتیاز سوم است و نیوزیلند با یک امتیاز در انتهای جدول قرار دارد.

در دور سوم از مرحله گروهی، شاگردان امیر قلعه‌نویی به مصاف مصر می‌روند و بلژیک با نیوزیلند دیدار خواهد کرد. هر دو دیدار به صورت همزمان در ساعت 6:30 روز 6 تیر ماه برگزار خواهند شد.

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