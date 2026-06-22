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جام جهانی ۲۰۲۶؛

کوین پینا بهترین بازیکن دیدار اروگوئه و کیپ ورد شد

کوین پینا بهترین بازیکن دیدار اروگوئه و کیپ ورد شد
کد خبر : 1802677
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بازیکن تیم ملی فوتبال کیپ ورد به عنوان بهترین بازیکن دیدار با اروگوئه انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال اروگوئه و کیپ ورد در دومین بازی گروه H جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید. 

پس از پایان بازی «کوین پینا» بازیکن کیپ ورد به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. این بازیکن زننده گل اول تیمش بود.

در جدول رده‌بندی این گروه، اسپانیا با 4 امتیاز در رده نخست قرار دارد، اروگوئه و کیپ ورد با 2 امتیاز به ترتیب دوم و سوم هستند و عربستان با یک امتیاز در انتهای جدول ایستاده است.

در هفته پایانی، اروگوئه به مصاف اسپانیا می‌رود و عربستان و کیپ ورد با هم دیدار خواهند کرد. 

 

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