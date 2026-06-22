اروگوئه 2 - 2 کیپ ورد؛ شگفتی ساز تسلیم شدنی نیست

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال اروگوئه و کیپ ورد در دومین دیدار گروه H جام جهانی 2026، از ساعت 01:30 بامداد امروز (دوشنبه) در ورزشگاه «هارد راک» میامی به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی 2-2 به پایان رسید.

بازی با حملات اروگوئه آغاز شد، اما کیپ‌ورد که همانند دیدار مقابل اسپانیا ابتدا به دنبال بسته نگه داشتن دروازه خود بود، به هدفش رسید. در دقیقه 21، کیپ ورد روی یک ضربه ایستگاهی از فاصله‌ای دور توسط کوین پینا به نخستین گل تاریخ خود در جام جهانی دست یافت. شوت سهمگین پینا با اشتباه فرناندو موسلرا در چیدمان دیوار دفاعی همراه شد و پس از عبور از میان مدافعان اروگوئه وارد دروازه شد.

در ادامه، اروگوئه مالکیت توپ و میدان را در اختیار گرفت و سرانجام در دقیقه 44 به گل تساوی رسید. ارسال فدریکو والورده از سمت راست با اشتباه سیدنی لوپس کابرال، مدافع کیپ ورد در دفع توپ همراه شد و ضربه سر این بازیکن پس از برخورد به تیرک دروازه مقابل مکسی آرائوخو قرار گرفت تا این بازیکن با ضربه سر گل تساوی را به ثمر برساند.

پس از این گل، اروگوئه به حملات خود ادامه داد و در دقیقه 6+45 به گل دوم رسید. ارسال مانوئل اوگارته روی دروازه با ضربه سر مکسی آرائوخو در میان غفلت مدافعان کیپ ورد روی نقطه پنالتی به آگوستین کانوبیو رسید تا این بازیکن دروازه کیپ ورد را برای بار دوم باز کند و نیمه نخست با برتری شاگردان مارسلو بیلسا به پایان برسد.

اروگوئه در نیمه دوم برای حفظ برتری و کسب نخستین پیروزی خود در جام جهانی 2026 وارد زمین شد، اما در دقیقه 61 برتری خود را از دست داد. هلیو وارلا، بازیکن تعویضی کیپ ورد، تنها 2 دقیقه پس از ورود به زمین از اشتباه ماتیاس اولیویرا در پاس رو به عقب استفاده کرد، توپ را ربود و پس از عبور از فرناندو موسلرا که از دروازه خارج شده بود، دروازه خالی اروگوئه را باز کرد تا گل تساوی‌بخش تیمش را به ثمر برساند.

اروگوئه پس از دریافت گل برای رسیدن به گل پیروزی تلاش کرد، اما با دفاع فشرده کیپ ورد روبه‌رو شد تا در نهایت در دومین دیدار خود نیز در کسب پیروزی ناکام بماند.

در پایان روز دوم رقابت‌های این گروه، اسپانیا با 4 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های کیپ ورد و اروگوئه با 2 امتیاز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. عربستان نیز با یک امتیاز در قعر جدول گروه H جای گرفته است.

اسپن اسکاس، داور نروژی، قضاوت این دیدار را بر عهده داشت و به سیدنی لوپس کابرال و دنی بورگس از کیپ ورد و رودریگو بنتانکور و ماتیاس اولیورا از اروگوئه کارت زرد نشان داد.

در دیگر دیدار این گروه، اسپانیا شب گذشته با نتیجه 4 بر صفر عربستان را شکست داد.

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