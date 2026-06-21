جهانبخش: بارها روی بیرانوند حساب کردهایم/ این بار هم ناجی ایران شد
علیرضا جهانبخش پس از تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر بلژیک، از عملکرد درخشان علیرضا بیرانوند تمجید کرد و نقش دروازهبان تیم ملی را در کسب این نتیجه ارزشمند تعیینکننده دانست.
به گزارش ایلنا، جهانبخش که یکی از باتجربهترین بازیکنان تیم ملی محسوب میشود، در گفتوگو با فیفا اظهار کرد: «۱۲ سال است که در کنار هم هستیم و همه میدانیم علی چه دروازهبان بزرگی است. او بارها در مقاطع مختلف به تیم کمک کرده و این مسابقه هم یکی از همان روزهایی بود که توانستیم روی او حساب کنیم.»
وی ادامه داد: «برای او خیلی خوشحالم. عملکرد فوقالعادهای داشت و بار دیگر کیفیت خودش را نشان داد. ما هم نشان دادیم که تیم قدرتمندی هستیم و امیدوارم در بازی آخر نیز بتوانیم به نتیجهای بزرگ دست پیدا کنیم.»
دروازهبان تیم ملی ایران در دیدار برابر بلژیک با چندین واکنش تماشایی مانع گلزنی ستارههای حریف شد و نقش مهمی در حفظ تساوی بدون گل داشت؛ عملکردی که تحسین همتیمیهایش را نیز به همراه داشت.
جهانبخش که دومین بازیکن تاریخ فوتبال ایران است که حضور در چهار دوره جام جهانی را تجربه میکند، درباره نتیجه این مسابقه نیز گفت: «احساس دوگانهای داریم. میخواستیم روحیه تیمی خودمان را نشان دهیم و در نیمه نخست عملکرد خوبی داشتیم. بعد از اینکه بلژیک ۱۰ نفره شد، برای رسیدن به پیروزی فشار بیشتری وارد کردیم.»
کاپیتان پیشین تیم ملی افزود: «سه موقعیت بسیار خوب برای گلزنی داشتیم و حتی یک بار هم به گل رسیدیم، اما آفساید بسیار نزدیکی اعلام شد. در مجموع فکر میکنم بازی خوبی ارائه کردیم.»