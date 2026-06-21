واکنش جالب مهدی قایدی به درخشش بیرانوند (عکس)

به گزارش ایلنا، مهدی قایدی پس از نمایش درخشان علیرضا بیرانوند در دیدار تیم ملی ایران مقابل بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶، با انتشار یک استوری اینستاگرامی به تمجید از دروازه‌بان شماره یک ایران پرداخت. بیرانوند با چند واکنش تماشایی و مهار موقعیت‌های خطرناک حریف، نقش مهمی در کسب نتیجه ارزشمند ایران برابر بلژیک ایفا کرد و از سوی بسیاری از رسانه‌ها به عنوان یکی از ستاره‌های مسابقه شناخته شد.

قایدی در استوری خود تصویری صمیمی در کنار بیرانوند منتشر کرد و روی آن نوشت: «1 Iran»؛ پیامی که نشان‌دهنده حمایت و افتخار او به عملکرد ملی‌پوشان ایران، به‌ویژه سنگربان تیم ملی بود. در این تصویر، دو بازیکن با چهره‌ای شاد و روحیه‌ای بالا در رختکن دیده می‌شوند؛ عکسی که بازتاب گسترده‌ای در میان هواداران فوتبال ایران داشته است.

بیرانوند در دیدار برابر بلژیک با ثبت چند سیو حساس، بارها مانع گلزنی ستاره‌های حریف شد و سهم بزرگی در حفظ شانس صعود ایران از مرحله گروهی داشت. عملکرد او پس از مسابقه با تحسین کادر فنی، بازیکنان و کارشناسان فوتبال همراه شد.

استوری مهدی قایدی نیز در ادامه موج حمایت بازیکنان تیم ملی از بیرانوند منتشر شد؛ پیامی که از همدلی و اتحاد ملی‌پوشان ایران در یکی از مهم‌ترین مقاطع جام جهانی ۲۰۲۶ حکایت دارد.

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