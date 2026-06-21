طارمی: بیرانوند فوقالعاده بود/ این امتیاز را مدیون او هستیم
مهدی طارمی پس از تساوی ایران مقابل بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن تمجید از عملکرد علیرضا بیرانوند، نقش دروازهبان تیم ملی را در کسب این نتیجه بسیار مهم دانست.
به گزارش ایلنا، کاپیتان تیم ملی ایران پس از پایان مسابقه با بلژیک در گفتوگو با فیفا اظهار کرد: «بعد از بازی به بازیکنان گفتم که ما این مسابقه را از دست دادیم. با توجه به شرایطی که پس از اخراج بازیکن بلژیک به وجود آمد، میتوانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم. با ذهنیت و تجربهای که داریم، باید بهتر از این ظاهر شویم و به همین دلیل احساس میکنم دو امتیاز را از دست دادیم.»
ایران که پس از تساوی ۲ بر ۲ مقابل نیوزیلند، دومین بازی خود را نیز بدون شکست پشت سر گذاشت، همچنان شانس صعود به مرحله حذفی جام جهانی را در اختیار دارد. شاگردان قلعه نویی در آخرین دیدار مرحله گروهی باید به مصاف مصر بروند.
طارمی درباره شانس صعود ایران به مرحله بعد گفت: «قطعاً به صعود فکر میکنیم. اکنون دو امتیاز داریم و یک مسابقه دیگر پیش رویمان است. باید ببینیم در ادامه چه اتفاقی رخ میدهد.»
با این حال، یکی از چهرههای اصلی دیدار ایران و بلژیک، علیرضا بیرانوند بود. دروازهبان تیم ملی که پس از برخوردی زودهنگام با روملو لوکاکو در زمین ماند، با چندین واکنش تماشایی دروازه ایران را بسته نگه داشت و عنوان بهترین بازیکن زمین را نیز به دست آورد.
بلژیک در این مسابقه ۲۳ بار به سمت دروازه ایران شوت زد، اما نتوانست راهی برای عبور از سد بیرانوند پیدا کند. دروازهبان تیم ملی که پیش از این دو رکورد جهانی گینس را در اختیار گرفته، بار دیگر تواناییهای خود را در بالاترین سطح فوتبال جهان به نمایش گذاشت.
طارمی در تمجید از همتیمی خود گفت: «بیرانوند سومین جام جهانی خود را تجربه میکند. بازی اول برای همه سخت است و او در دیدار برابر نیوزیلند کمی استرس داشت، اما در این مسابقه آرامش بیشتری داشت. او عملکرد فوقالعادهای ارائه کرد و واقعاً بابت این امتیاز از او قدردانی میکنیم.»