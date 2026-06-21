حمایت سردار آزمون از تیم ملی بعد از تساوی مقابل بلژیک (عکس)

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملی ایران و بلژیک در چارچوب مسابقات جام جهانی 2026 با نتیجه تساوی به پایان رسید؛ نتیجه‌ای که واکنش‌های متفاوتی را در میان اهالی فوتبال و هواداران به همراه داشت.

در همین راستا، سردار آزمون با انتشار پیامی در فضای مجازی ضمن قدردانی از تلاش بازیکنان تیم ملی بابت بازی خوبشان قدردانی کرد.

تیم ملی ایران پس از این دیدار خود را برای مسابقه بعدی آماده می‌کند و کادر فنی امیدوار است با برطرف کردن نقاط ضعف و حفظ نکات مثبت بازی مقابل بلژیک، عملکرد بهتری مقابل مصر داشته باشند و به پیروزی برسند.

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