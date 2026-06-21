به گزارش ایلنا، هافبک تیم ملی بلژیک در گفت‌وگو با سایت فیفا درباره این دیدار اظهار داشت: «این همان نوع مسابقه‌ای بود که انتظارش را داشتیم. می‌دانستیم مقابل تیمی قرار می‌گیریم که با آرایش دفاعی فشرده بازی خواهد کرد و به همین دلیل کار سختی پیش رو خواهیم داشت.»

او با اشاره به ناکامی بلژیک در گلزنی افزود: «متأسفانه نتوانستیم توپ را وارد دروازه کنیم و همین مسئله برای ما دردسرساز شد. موقعیت‌هایی ایجاد کردیم اما از آن‌ها بهره نبردیم.»

راسکین در پایان درباره شرایط بلژیک در ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «در بازی بعدی چاره‌ای جز کسب سه امتیاز نداریم. باید برای پیروزی به میدان برویم و سپس ببینیم نتایج دیگر مسابقات گروه به چه شکل رقم می‌خورد.»

بلژیک پس از توقف برابر ایران، برای حفظ شانس صعود به مرحله حذفی، نیازمند کسب نتیجه مطلوب در دیدار پایانی خود برابر نیوزیلند خواهد بود.

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