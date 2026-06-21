دیبروینه: مقابل ایران باید صبورتر عمل میکردیم
کوین دیبروینه پس از تساوی بدون گل تیم ملی بلژیک برابر ایران در دومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از عملکرد تیمش انتقاد کرد و معتقد است بازیکنان بلژیک در دقایق ابتدایی مسابقه بیش از حد عجله داشتند.
به گزارش ایلنا، هافبک باتجربه شیاطین سرخ با اشاره به سبک بازی تیم ملی ایران اظهار داشت: «بهویژه در شروع مسابقه تلاش میکردیم بیش از حد سریع بازی کنیم. مقابل تیمی که با پنج مدافع بازی میکند، باید صبورتر باشید و برای پیدا کردن فضا زمان بیشتری صرف کنید.»
او در ادامه با اشاره به دشواریهای ایجاد موقعیت مقابل ساختار دفاعی ایران گفت: «واقعیت این است که فضای زیادی برای پیدا کردن راهحل و خلق موقعیت وجود نداشت. البته میتوانم درک کنم که بازیکنان میخواستند فشار زیادی وارد کنند و با تمام توان برای رسیدن به گل تلاش میکردند.»
کاپیتان تیم ملی بلژیک با وجود توقف برابر ایران، همچنان به ادامه مسیر تیمش در رقابتها امیدوار است و تأکید کرد: «هنوز فرصت داریم شرایط را تغییر دهیم و نتایج مورد نیازمان را به دست بیاوریم.»
بلژیک با این تساوی، کار خود برای صعود از مرحله گروهی را به دیدار پایانی برابر نیوزیلند کشاند و حالا شاگردان رودی گارسیا برای حفظ شانس حضور در مرحله حذفی، نیاز مبرمی به کسب نتیجه مطلوب در آخرین مسابقه خود دارند.