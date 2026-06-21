به گزارش ایلنا، هافبک باتجربه شیاطین سرخ با اشاره به سبک بازی تیم ملی ایران اظهار داشت: «به‌ویژه در شروع مسابقه تلاش می‌کردیم بیش از حد سریع بازی کنیم. مقابل تیمی که با پنج مدافع بازی می‌کند، باید صبورتر باشید و برای پیدا کردن فضا زمان بیشتری صرف کنید.»

او در ادامه با اشاره به دشواری‌های ایجاد موقعیت مقابل ساختار دفاعی ایران گفت: «واقعیت این است که فضای زیادی برای پیدا کردن راه‌حل و خلق موقعیت وجود نداشت. البته می‌توانم درک کنم که بازیکنان می‌خواستند فشار زیادی وارد کنند و با تمام توان برای رسیدن به گل تلاش می‌کردند.»

کاپیتان تیم ملی بلژیک با وجود توقف برابر ایران، همچنان به ادامه مسیر تیمش در رقابت‌ها امیدوار است و تأکید کرد: «هنوز فرصت داریم شرایط را تغییر دهیم و نتایج مورد نیازمان را به دست بیاوریم.»

بلژیک با این تساوی، کار خود برای صعود از مرحله گروهی را به دیدار پایانی برابر نیوزیلند کشاند و حالا شاگردان رودی گارسیا برای حفظ شانس حضور در مرحله حذفی، نیاز مبرمی به کسب نتیجه مطلوب در آخرین مسابقه خود دارند.

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