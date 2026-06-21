کورتوا: بیرانوند بهترین بازی عمرش را مقابل ما انجام داد

به گزارش ایلنا، تیبو کورتوا، دروازه‌بان تیم ملی بلژیک، پس از توقف تیمش برابر ایران در دومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، عملکرد علیرضا بیرانوند را یکی از عوامل اصلی ناکامی بلژیک در گلزنی دانست.

کورتوا در ارزیابی این مسابقه گفت:«می‌دانستیم ایران با خط دفاعی فشرده بازی خواهد کرد، اما آن‌ها حتی از چیزی که انتظار داشتیم عقب‌تر و بسته‌تر دفاع کردند. بازی کردن مقابل چنین تیمی همیشه دشوار است. ما موقعیت‌هایی داشتیم و آن‌ها هم صاحب چند فرصت شدند. سپس با دریافت یک کارت قرمز، کار را برای خودمان سخت کردیم و از آن لحظه مهم‌ترین موضوع این بود که بازنده نشویم.»

دروازه‌بان رئال مادرید با اشاره به فرصت‌های از دست رفته تیمش افزود: «در تمام‌کنندگی به اندازه کافی مؤثر نبودیم، اما باید به دروازه‌بان ایران هم اعتبار داد. او بهترین بازی عمرش را مقابل ما انجام داد. امروزه دروازه‌بان‌ها نقش بسیار مهمی در فوتبال دارند. حتی در تیم‌های کوچک‌تر هم اگر به اندازه کافی دقیق نباشید، یک گلر می‌تواند همه چیز را متوقف کند. وقتی یک دروازه‌بان در شرایط ایده‌آل قرار بگیرد، هر توپ بعدی را هم مهار می‌کند.»

او ادامه داد: «معمولاً دیدن چنین نمایش‌هایی از دروازه‌بانان تیم‌هایی مانند کوراسائو جذاب است، اما امروز که مقابل ما اتفاق افتاد، چندان خوشایند نبود.»

کورتوا در پایان درباره وضعیت بلژیک در جدول گروه اظهار کرد: «فشار حالا بیشتر شده و نیازی به توضیح ندارد. باید منتظر نتیجه بازی امشب بمانیم، اما در هر شرایطی خودمان باید پیروز شویم؛ حتی اگر دوباره مقابل تیمی قرار بگیریم که با ۱۱ بازیکن در محوطه جریمه دفاع می‌کند. دیدار با نیوزیلند برای ما حکم مرگ و زندگی را دارد، اما باید اعتماد به نفس خود را حفظ کنیم.»

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