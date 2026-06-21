پاور رنکینگ اختصاصی مارکا: بیرانوند شماره یک

به گزارش ایلنا، دروازه‌بان ایران با هفت مهار توپ که یکی از آن‌ها شوت از راه نزدیک دی کایپر بود، یک‌تنه تیم ملی را در بازی نگه داشت.

بلژیک به دردسر بزرگی افتاده و بخش زیادی از آن، به خاطر نمایش درخشان علیرضا بیرانوند است. دروازه‌بان ایران تکیه‌گاهی بود که تیم ملی را در مسابقه‌ای که بلژیکی‌ها در آن برتر بودند و برای دقایق طولانی بر این تیم آسیایی تسلط داشتند، سرپا نگه داشت. این دروازه‌بان ۳۳ ساله و بازیکن تراکتور در لیگ ایران، صدرنشین پاور رنکینگ اختصاصی اسکچرز در بازی بلژیک ۰-۰ ایران است.

بیرانوند تا هفت مهار توپ انجام داد، از جمله یکی از بهترین عکس‌العمل‌های کل جام جهانی تا به اینجا؛ یک دست نجات‌بخش در برابر شوت از راه نزدیک دی کویپر که ایران را زنده نگه داشت و به ملی‌پوشان ایران اجازه داد تا پس از تساوی در بازی افتتاحیه مقابل نیوزیلند، دومین امتیاز خود را کسب کنند. عملکرد او، وی را با نمره ۸.۵ در صدر رده‌بندی این مسابقه قرار می‌دهد.

سکو را دو بازیکن بلژیکی تکمیل می‌کنند. لئاندرو تروسار که یکی از فعال‌ترین بازیکنان در فاز هجومی شیاطین سرخ بود، با نمره ۷.۵۸ در جایگاه دوم قرار دارد. پشت سر او برندون مکله که در خط دفاعی مستحکم ظاهر شد، با نمره ۷.۵ دیده می‌شود.

لیست ۱۰ بازیکن برتر این دیدار با تعادل میان هر دو تیم همراه بود؛ به طوری که شش بازیکن بلژیکی و چهار بازیکن ایرانی در آن حضور دارند.

مهدی طارمی با نمره ۶.۹۵ این لیست ۱۰ نفره را می‌بندد. این مهاجم و بازیکن سابق اینتر و پورتو، دقایق زیادی را در خط حمله در انزوا سپری کرد، اما اخراج نگوی را رقم زد و چند موقعیت برای گلزنی داشت. او تقریباً به تنهایی در خط حمله تلاش کرد و موفق شد جایی در میان بهترین‌های این بازی برای خود دست و پا کند.

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