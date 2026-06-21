به گزارش ایلنا، امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پس از تساوی بدون گل برابر بلژیک، در پاسخ به این سؤال که این نتیجه یک فرصت از دست‌رفته بود یا یک دستاورد تاریخی، گفت: «برای پاسخ به این سؤال باید به شش ماه گذشته برگردیم. ما شش ماه در شرایط جنگ بودیم، لیگ تعطیل شد، بسیاری از بازی‌های دوستانه لغو شد و مشکلات زیادی برای سفر و دریافت ویزا داشتیم. برخی بازیکنان لژیونر بودند و برخی دیگر به دلیل تعطیلی لیگ از شرایط مسابقه دور بودند. فکر می‌کنم در بدترین شرایط ممکن وارد جام جهانی شدیم و دوست دارم همه دنیا این موضوع را بدانند.»

وی درباره کیفیت مسابقه با بلژیک اظهار داشت: «بازی زیبایی بود. مقابل تیمی قرار گرفتیم که جزو تیم‌های بزرگ دنیا است و بازیکنان و مربی بزرگی دارد. هم ما شانس برد داشتیم و هم بلژیک. از تک‌تک بازیکنانم تشکر می‌کنم و به‌ویژه باید از علیرضا بیرانوند نام ببرم که روز بسیار خوبی را پشت سر گذاشت. بازیکنانی که با این شرایط وارد جام جهانی شدند، واقعاً قابل ستایش هستند.»

سرمربی تیم ملی با اشاره به فرصت‌های از دست‌رفته ایران گفت: «ما گل زدیم و دو موقعیت صددرصد هم داشتیم که کورتوا به شکل استثنایی آنها را مهار کرد. با وجود اینکه می‌توانستیم برنده شویم، همین که در دو بازی جام جهانی شکست نخوردیم، دستاورد ارزشمندی است. کمتر از ۱۶ ساعت قبل از مسابقه به محل بازی رسیدیم و این اتفاق بزرگی در تاریخ فوتبال ماست. آیندگان از این بچه‌ها به بزرگی یاد خواهند کرد، چون کار بزرگی انجام دادند.»

قلعه‌نویی درباره تعویض‌های تیمش و تلاش برای بهره بردن از ۱۰ نفره شدن بلژیک گفت: «همه تعویض‌های ما تهاجمی بود. قصد داشتیم از شرایط ایجاد شده استفاده کنیم و سه امتیاز را بگیریم، اما تعویض‌ها آن‌طور که انتظار داشتیم جواب نداد. بلژیک هم در دقایقی خطرناک بود و شاید خوش‌شانس بودیم که برابر تیم ۱۰ نفره شکست نخوردیم.»

وی همچنین از حمایت ایرانیان حاضر در ورزشگاه قدردانی کرد و گفت: «تمام کسانی که این مسابقه را دیدند، از آن لذت بردند. از همه ایرانی‌هایی که با هر نگرش و باوری در ورزشگاه حضور داشتند و ایران را تشویق کردند، تشکر می‌کنم. آنها انرژی زیادی به تیم دادند.»

سرمربی تیم ملی با اشاره به عملکرد تیمش در مسیر جام جهانی اظهار داشت: «ما تا اینجا کار بزرگی انجام داده‌ایم. حتی در مرحله مقدماتی هم بسیاری از مسابقات را در خانه برگزار نکردیم و پس از آن شرایط جنگ به وجود آمد. با این وضعیت، انجام دو مسابقه بزرگ خودش اتفاق مهمی است و فکر می‌کنم این تیم خیلی از معادلات فوتبالی را به هم زده است.»

وی درباره دیدار پایانی مقابل مصر نیز گفت: «فقط تا فردا فرصت داریم از این نتیجه خوشحال باشیم و بعد باید به فکر مصر باشیم. مصر تیم بزرگی است و فوتبال با برنامه‌ای ارائه می‌کند. هدف نخست ما صعود از مرحله گروهی است و پس از آن برای مراحل بعدی برنامه‌ریزی خواهیم کرد.»

قلعه‌نویی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از شرایط سفر تیم ملی اظهار داشت: «الان باید به تیخوانا برویم. شرایط واقعاً طاقت‌فرساست. کمتر از ۱۶ ساعت است که به اینجا رسیده‌ایم و دوباره باید سوار هواپیما شویم. حتی فرصت ریکاوری مناسب هم به ما داده نمی‌شود. باید امشب در اینجا می‌ماندیم تا بازیکنان استراحت کنند، اما مجبوریم دوباره راهی فرودگاه شویم.»

وی ادامه داد: «فردا فیلم بازی را مرور می‌کنیم و دیدار مصر و نیوزیلند را هم آنالیز خواهیم کرد تا برای مسابقه بعدی برنامه‌ریزی کنیم. مصر هم مانند بلژیک بازیکنان بزرگی دارد، اما الان بیش از هر چیز به ریکاوری نیاز داریم. فکر نمی‌کنم تیمی در دنیا بتواند چنین شرایطی را تحمل کند و با این کیفیت به میدان برود. بازیکنان ما با قلب‌شان بازی می‌کنند و تاریخ از آنها به نیکی یاد خواهد کرد.»

سرمربی تیم ملی درباره غیبت جرمی دوکو نیز گفت: «دوکو بازیکن بزرگی است اما جانشینان او هم کیفیت بالایی داشتند. ما با برنامه مشخصی بازی کردیم و با دو لایه دفاعی و آرایش ۱-۴-۵ به دنبال استفاده از ضدحملات بودیم. موقعیت ساختیم و حتی گل زدیم که متأسفانه طارمی کمتر از ۳۰ سانتی‌متر در آفساید قرار داشت. برای این مسابقه برنامه خوبی داشتیم. بلژیک تیم بزرگی است و فکر می‌کنم با این شرایط کار بزرگی انجام دادیم، هرچند هم ما شانس کسب سه امتیاز را داشتیم و هم آنها و شاید حتی فرصت‌های بلژیک برای پیروزی بیشتر بود.»

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