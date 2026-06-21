حمایت قالیباف از تیم ملی(عکس)

به گزارش ایلنا، رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، تصویری از تجمع مدافعان ایران و علیرضا بیرانوند روی خط دروازه برای دفع حمله بلژیک منتشر کرد و در توضیح آن به زبان انگلیسی نوشت: «This is how we protect our land»؛ جمله‌ای که به معنای «ما این‌گونه از سرزمین‌مان محافظت می‌کنیم» است.

این صحنه که با واکنش گسترده هواداران همراه شده، به یکی از نمادهای نمایش جنگنده تیم ملی ایران برابر بلژیک تبدیل شده است. عملکرد دفاعی شاگردان امیر قلعه‌نویی و درخشش علیرضا بیرانوند نیز تحسین بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.

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